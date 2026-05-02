ศาลธัญบุรีให้ประกัน 1.5 แสน หนุ่ม นศ.ซิ่งบีเอ็มชนไรเดอร์ดับ

ศาลธัญบุรีให้ประกัน1.5 แสนบาท ระหว่างสู้คดี กรณีหนุ่มนักศึกษาซิ่งรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู พุ่งชนไรเดอร์เสียขีวิตคาที่
เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ศาลจังหวัดธัญบุรี จ.ปทุมธานี พนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวงนำตัวนายภูมินทร์ สงวนนามกุล อายุ 22 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งตกเป็นผู้ตัองหา คดีเมาแล้วขับ มายื่นคำร้องฝากขังต่อศาลครั้งแรกเป็นเวลา 12วัน ตั้งแต่วันที่ 1-12 พ.ค. 2569
กรณีคืนวันที่ 30 เม.ย.2569 ผู้ต้องหาขับรถยนต์ยี่ห้องบีเอ็มดับเบิลยู ขณะมึนเมาสุราวัดปริมาณแอลกอฮอร์สูงถึง 93 มิลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดแล้วเกิดอุบัตืเหตุพุ่งชน นายอลงกรณ์ อายุ 27 ปี ไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตคาที่ บริเวณถนนบางขันธ์-หนองเสือ หน้าคอนโดมิเนียมคอมมอน ทียู ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จนถึงแก่ความตาย
โดยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาดำเนินคดีขับรถขณะมึนเมาสุรา และขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้
ภายหลังญาติของนายภูมินทร์ ผู้ต้องหา ได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นฝากขัง
ศาลจังหวัดธัญบุรี พิจารณาแล้วมีคำสั่งช ให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา และทำสัญญาประกันโดยตีราคาประกัน 120,000 บาท โดยศาลกำหนดให้ผู้ต้องหา มารายงานตัวต่อศาลในวันที่ 27 ก.ค.นี้