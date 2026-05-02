ศาลอาญาคดีทุจริตรับฟ้องคดี "สุภา ปิยะจิตติ" อดีตกรรมการ ป.ป.ช.ไม่อุทธรณ์ภาษีขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปฯ

ศาลอาญาคดีทุจริตรับฟ้อง คดี "สุภา ปิยะจิตติ" อดีตกรรมการ ป.ป.ช. ปมไม่อุทธรณ์ขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปฯ
เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำสั่งคดีหมายเลขดำที่ อท.75/2569 ระหว่างอัยการ สำนักงานอัยการคดีพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 โจทก์ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ อดีตกรรมการ ป.ป.ช.และอดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง นายสาธฺต รังคสิริ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร และนายสุทธิชัย สังขมณี อดีตสรรพากรภาค 3 เป็นจำเลยที่ 1- 3
กรณีไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง คดีดำเลขที่ 03-3-1058/2564 ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0604.2/ว44 ลงวันที่23มิ.ย.2549 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีศาลปกครอง
โดยวันฟ้อง อัยการโจทก์และจำเลยที่ 3 มาศาล ส่วนจำเลยที่ 1 อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค 1 ในคดีหมายเลขดำที่ อท95/2567 และจำเลยที่ 2 ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรมในคดีหมายเลขแดงที่ อท96/2564 ของศาลนี้ โดยศาลดำเนินการกระบวนพิจารณาโดยถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางกับเรือนจำกลางคลองเปรม
ก่อนเริ่มการพิจารณาศาลได้สอบถามจำเลยที่ 2 และที่ 3 เรื่องทนายความแล้ว จำเลยที่ 2 และ 3 แถลงว่ายังไม่มีทนายความและประสงค์ที่จะต่อสู้คดี โดยจะแต่งตั้งทนายความเข้ามาภายหลัง
สำหรับจำเลยที่ 1 นั้น โจทก์แถลงว่าถูกดำเนินคดีในคดีหมายเลขดำที่ อท.95/2562 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ขอให้ศาลมีหนังสือถึงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ส่งตัวจำเลยมาสอบคำให้การต่อไป
ศาลพิเคราะห์แล้วเห้นว่า จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ยังไม่มีทนายความ ประกอบกับมีเหตุจำเลยที่ 1 มาศาลวันนี้ไม่ได้ จึงให้เลื่อนไปสอบคำให้การจำเลยทั้งสามในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เวลา 09.30 น.
ให้หมายเรียกจำเลยที่ 1 มาศาลในวันนัดสอบคำให้การ และหมายขังจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไว้เว้นแต่มีประกัน
มีหนังสือถึงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ส่งตัวจำเลยที่ 1 มาศาลในวันนัดสอบคำให่การ โดยแนบสำเนาหมายเรียกจำเลยที่ 1 พร้อมกับหนังสือและให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 จัดการหมายเรียกให้จำเลยที่ 1 มาศาลในวันนัดสอบคำให้การ
และให้หมายเรียกจำเลยที่ 2 มาศาลในวันนัดสอบคำให้การ
อย่างไรก็ตามสำหรับนายสุทธิชัย จำเลยที่ 30ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ให้ประกันตัวชั้นพิจารณา โดยตีราคาประกันวงเงิน 800,000 บาท แต่กำหนดเงื่อนไข ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล