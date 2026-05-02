ตร.ปลอมตัวเป็นพ่อค้าทุเรียน เข้าทลายแหล่งมัวสุมยา-เล่นพนัน ในชุมชนย่านอุดมสุข

ตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการ “ทุเรียนพ่นพิษ” อำพรางตัวเป็นพ่อค้าทุเรียน เข้าทลายแหล่งมัวสุมยาเสพติด-เล่นพนัน ชุมชนหลังโรงเรียนย่านอุดมสุข
วันนี้ (2 พ.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งการให้ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น.รับผิดชอบด้านยาเสพติด พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.นรามินทร์ เทพจักรินทร์ ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.น. พ.ต.ท.มาโนชย์ ทองแก้ว รอง ผกก.สส.บก.น.5 พ.ต.ท.เอกศิษฐ์ วรกิตติ์ฐากร รอง ผกก.สส.1 บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศอ.ปส.บช.น.) เปิดปฏิบัติการ “ทุเรียนพ่นพิษ” เข้าตรวจค้นชุมชนหลังโรงเรียน ซอยอุดมสุข 30 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้แผนปฏิบัติการอำพรางตัวเป็นพ่อค้าทุเรียน เพื่อแฝงตัวสืบสวนในพื้นที่เป้าหมาย
พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวว่า ได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบจำหน่ายยาเสพติดชักชวนเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนเข้ามามั่วสุมสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน จากการสืบสวนพบว่า แหล่งมั่วสุมดังกล่าวมีผู้ถูกเรียกขานว่า “บังดำ” เป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดและเปิดให้บริการตู้สล็อต โดยมีการตั้งราคายาเสพติดในระดับต่ำเพื่อจูงใจเยาวชนในพื้นที่อุดมสุข 30 และอยู่ติดโรงเรียน
ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนวางแผนอำพรางโดยใช้รถกระบะดัดแปลงเป็นรถจำหน่ายทุเรียน เข้าจอดบริเวณหน้าบ้านเป้าหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่แฝงตัวอยู่ภายในรถเพื่อเฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งเวลา 17.30 น. พบตัวผู้ต้องสงสัยอยู่ภายในบ้าน จึงแสดงตัวเข้าจับกุมและตรวจค้นพื้นที่
ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย ได้แก่ 1. นายบังดำ อายุ 42 ปี ถูกแจ้งข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย อยู่ระหว่างขยายผลในข้อหาจำหน่ายยาเสพติด 2. นางสาวเมย์ อายุ 32 ปี ถูกแจ้งข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และ 3.นางสาวพร หญิงไทย อายุ 43 ปี ถูกแจ้งข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครอง และเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมาย พร้อมตรวจยึดของกลาง ได้แก่ ตู้สล็อตแมชชีน จำนวน 2 เครื่อง และ ยาเสพติดประเภทไอซ์ และอุปกรณ์การเสพจำนวนหนึ่ง
นอกจากนี้ ภายในสถานที่ยังพบบุคคลอีกรวม 8 ราย ในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุ 15 ปี จำนวน 3 ราย โดยจากการตรวจสอบไม่พบสารเสพติดในร่างกาย เบื้องต้นให้การว่าเข้ามาเล่นเกมกับเพื่อน เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตามขั้นตอนคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เบื้องต้น ผู้ต้องหาบางรายให้การรับสารภาพ โดยระบุว่าตู้สล็อตเป็นของบุคคลอื่นนำมาติดตั้งโดยแบ่งรายได้ ขณะที่ยาเสพติดมีไว้เพื่อเสพเอง ส่วนประเด็นการชักชวนเยาวชนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
สำหรับพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นชุมชนแออัด มีทางเชื่อมหลายจุด ทำให้ผู้กระทำผิดสามารถหลบหนีได้ง่าย อีกทั้งมีการเฝ้าระวังบุคคลแปลกหน้าอย่างเข้มงวด ส่งผลให้การสืบสวนก่อนหน้านี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก จนกระทั่งมีการปรับแผนใช้อำพรางเป็นรถขายทุเรียน จึงสามารถเข้าถึงพื้นที่และจับกุมได้สำเร็จ