ทลายบริษัทหลอกทำงานต่างแดน พบผู้เสียหายกว่า 100 ราย สูญเงินรวม 20 ล้าน

บช.ก.-กระทรวงแรงงานร่วมทลายบริษัทหลอกทำงานต่างแดน อ้างรายได้ดี เมื่อจ่ายเงินค่าดำเนินการแล้วกลับปิดบริษัทหนี พบผู้เสียหายกว่า 100 ราย สูญเงินรวมกว่า 20 ล้านบาท
วันนี้ (2 พ.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 10.00 น.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางานพล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน รองผบช.ก. พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. พ.ต.อ.ศิรเมศร์ เมธีธนวิจิตร์ ผกก.3 บก.ปคม.พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ รอง ผกก.3 บก.ปคม.ร่วมแถลงผลทลายบริษัทหลอกแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ สามารถจับกุม นายธนาคาร อายุ 23 ปี และ นายธราเทพ อายุ 23 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2426 และ 2427/2569 ลงวันที่ 27 เม.ย.69 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางาน หรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ฯ, ร่วมกันโฆษณาจัดหางานโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ, ร่วมกันโดยทุจริต หรือ โดยหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน” ได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งใน ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหาได้โพสต์ ในเพจชื่อ "หางานต่างประเทศ" รับสมัครแรงงานไทยไปทำงานเกี่ยวกับการเกษตร ที่ประเทศนิวซีแลนด์และประเทศออสเตรเลีย ได้รับเงินเดือน 90,000 – 100,000 บาท มีที่พักฟรี แต่ต้องมาสมัครด้วยตัวเองที่ บริษัท เวิลด์ไวด์ วีซ่า โกลบอล เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เท่านั้น
พล.ต.ต.วิทยา กล่าวว่าจากนั้นเมื่อมีผู้สนใจก็จะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าทำสัญญา 80,000 บาท, ประกันชีวิต 40,000 บาท, การออกวีซ่า 9,750 บาท, ค่าแลกเงิน 33,000 บาท รวมรายจ่ายทั้งหมด 162,750 บาท ซึ่งบางรายต้องเอารถยนต์ไปจำนำ, ขายที่นา หรือกู้เงินมาจ่ายเป็นค่าสมัคร โดยภายหลังที่ได้ชำระเงินไปแล้ว กลุ่มของผู้ต้องหาจะแจ้งว่า ในวันที่ 25 เม.ย.นี้ ให้ผู้เสียหายเดินทางมาอบรมพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล แต่เมื่อถึงวันนัด ปรากฎว่าไม่สามารถติดต่อกับกลุ่มของผู้ต้องหาได้จึงเชื่อว่าถูกหลอก ผู้เสียหาย 100 กว่าราย มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สูญเงินรวมกว่า 20 ล้านบาท ได้เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม. ให้ดำเนินคดีกับทางบริษัท เวิลด์ไวด์ วีซ่า โกลบอล เซอร์วิส จำกัด และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.ท.กษิดิ์เดช กล่าว่าจากการสืบสวน ทราบว่า บริษัทดังกล่าวพึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ก.ย.68 ซึ่งจากคำให้การของผู้เสียหายพบว่าช่วงเดือน ก.ย.68 เริ่มถูกหลอกให้โอนเงินเป็นค่าเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ในส่วนโรงแรมที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นสถานที่จัดอบรมเพื่อไปทำงานต่างประเทศนั้น จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการจองเพื่อจัดอบรมแต่อย่างใด ซึ่งกลุ่มของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องมี จำนวน 4 ราย แบ่งหน้าที่กันทำ โดยมี นายวันเฉลิม เป็นกรรมการบริษัท, น.ส.พิชญ์จิราฯ หรือ แบม, นายธนาคาร และ นายธราเทพ ชุดสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม. ขออนุมัติศาลออกหมายจับไว้ กระทั่ง สืบทราบว่า นายธนาคาร และ นายธราเทพ หลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.ตาก จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธว่า มีหน้าที่จัดหาเอกสารสมัครงาน, พูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นขั้นตอนการสมัคร และการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ แล้วส่งต่อให้ น.ส.พิชญ์จิรา ทำสัญญาและจ่ายเงินต่าง ๆ ก่อนส่งมอบเงินทั้งหมดให้ นายวันเฉลิม โดยไม่ได้หลอกลวงกลุ่มผู้เสียหายแต่อย่างใด จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม. ดำเนินคดี ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวต่อไป
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า บริษัทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศแต่อย่างใด กระทรวงแรงงาน จึงขอย้ำเตือนคนหางานให้เพิ่มความระมัดระวังในการหางานไปทำงานต่างประเทศ เนื่องจากพบว่า ปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพใช้สื่อออนไลน์ทั้งเฟซบุ๊ก ติ๊กต๊อก หรือเพจปลอมที่ใช้ในการโฆษณาชักชวนรับสมัครไปทำงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะงานภาคเกษตรกรรม ฟาร์ม หรือเก็บผลไม้ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยอ้างว่าเป็นงานที่มีรายได้สูง สวัสดิการดี และเป็นบริษัทจัดหางานต่างประเทศที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางานเพื่อหลอกลวงให้คนหางานหลงเชื่อ ทั้งนี้ ผู้ที่จะสามารถจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศได้ จะต้องเป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเท่านั้น หากเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดอ้างว่า สามารถจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศได้ ขอให้ท่านสันนิษฐานได้ว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และขอให้คนหางานอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่ากระทรวงแรงงานขอให้พี่น้องคนไทยที่ต้องการจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ได้ตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศจากกรมการจัดหางาน ได้ที่เว็บไซต์กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน doe.go.th/ipd ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ขอยืนยันว่าจะปกป้อง
คุ้มครองสิทธิแรงงานไทย ด้วยการนโยบายบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการถูกหลอกลวงทำงานต่างประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
ด้าน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 5 วิธี ได้แก่
1) บริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง
2) กรมการจัดหางานจัดส่ง
3) เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง
4) นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน
5) นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 0 2248 4792 และ โทร. 0 2245 6763 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน