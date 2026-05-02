ปธ.ศาลฎีกาปิดค่าย ต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 14 ชื่นชมเยาวชนไทย สนใจความรู้กฎหมาย มุ่งมั่นสู่อนาคตกระบวนการยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาปิดค่าย ต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 14 ชื่นชมเยาวชนไทย สนใจความรู้กฎหมาย มุ่งมั่นสู่อนาคตกระบวนการยุติธรรม
เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2569 เมื่อเวลา 09.30 น.ที่โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ปราจีนบุรี นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัตรโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2569 แก่คณะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ประธานคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ พร้อมคณะให้การต้อนรับ
โดยมี น.ส.นวมลล์ ไวยาวัจมัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดปราจีนบุรี น.ส.ธัญญา ปรมานุศิษฏ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี และนายอัฐษฎา วิลัยพิทย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เข้าร่วมงานด้วย
นายอดิศักดิ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทุกคน ที่ผ่านเกณฑ์การอบรมและการฝึกปฏิบัติในโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 14 ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกคนได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางด้านกฎหมายกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม แนวทางการศึกษาวิชากฎหมาย และเส้นทางสู่การประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกศาลยุติธรรม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงความคิดเห็น และแสดงออกในแนวทางที่ถูกที่ควร เมื่อเยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายที่ถูกต้อง มีจิตสำนึกที่ดี และประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ย่อมจะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังนั้น โครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 14 จึงถือเป็นโครงการที่วางรากฐานด้านกระบวนการยุติธรรมให้แก่เยาวชน เพราะเมื่อเยาวชนทุกคนได้เข้ามาสัมผัสกับศาลยุติธรรมแล้วคงจะประจักษ์ว่าศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ผดุงความยุติธรรมให้สังคมและเป็นที่พึ่ง
ของประชาชนอย่างแท้จริง ผมขอให้เยาวชนทุกคนพึงตระหนักว่า เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ขอให้ทุกคนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย และกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมที่ถูกต้อง เพื่อให้ชุมชนและสังคมที่พวกเราอยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
นายธีรทัย กล่าวว่าโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 14 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 1พฤษภาคม 2569 รวมระยะเวลา 7 วัน ซึ่งในโครงการได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม กฎหมายที่เยาวชนควรรู้ บทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษา อัยการ และทนายความในการพิจารณาคดี แนวทางในการศึกษาต่อในสาขาวิชากฎหมาย และการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายในอนาคต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ สร้างทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต ได้รู้จักตนเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่นและมีความสุข ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการอบรม มีการระดมความคิด และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี ทำให้ผ่านเกณฑ์การอบรมและได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดไว้ทุกประการ
นายสุริยัณห์ กล่าวว่า โครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 14 ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกด้านกฎหมายให้แก่เยาวชน ซึ่งตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนทุกคนได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีพัฒนาการทั้งด้านความรู้ ทักษะ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างชัดเจน ขอให้เยาวชนทุกคนได้นำความรู้ ประสบการณ์ และคุณค่าที่ได้รับจากค่ายต้นกล้าตุลาการ ไปต่อยอดในการศึกษาและการดำเนินชีวิต เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกในความยุติธรรม และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต พร้อมกันนี้ขออำนวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ตั้งใจ และเดินหน้าสู่อนาคตด้วยความมั่นคงและภาคภูมิใจ
ต่อมาเมื่อเวลา 13:30 น.เยาวชนจากโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 14 ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครนายก โดยมี นายวรดนัย พันธุสังข์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายกให้การต้อนรับ
ทั้งนี้เยาวชนได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมของศาลชั้นต้น” พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของศาล อาทิ งานรับฟ้องคดีแพ่งและอาญา งานฝากขังและออกหมาย งานปล่อยชั่วคราว งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ตลอดจนห้องควบคุมชั้น 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในทางปฏิบัติอย่างรอบด้าน