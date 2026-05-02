หนุ่มซิ่งบีเอ็มฯซิ่งชนท้ายจักรยานยนต์ไรเดอร์ ดับคาที่ ตำรวจแจ้งสามข้อหาหนัก

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 พ.ต.ท.ทัศนะ อุดมพร สารวัตรสอบสวนสภ.คลองหลวง รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต บริเวณหน้าคอนโดมิเนียมคอมมอน ทียู ถนนบางขัน-หนองเสือ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หลังรับแจ้งจึง รีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.คลองหลวง แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูล นิธิป่อเต็กติ้ง
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อ นายอลงกรณ์ บางกระ อายุ 27 ปี สวมเสื้อพนักงานส่งอาหารไลน์แมน (LINE MAN) อยู่ริมถนน ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นจีออโน่ (Giorno) สีเทา ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน สภาพด้านหลังถูกชนจนพัง ยับเยิน ใกล้กันพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลยู (BMW) สีเทา หมายเลขทะเบียน 3ขก 530 กรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้าฝั่ง ซ้ายมีรอยเฉี่ยวชนอย่างรุนแรงจนพังยับเยินและกระจกบังลมหน้าแตกโดยมี นายภูมินท์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากการสอบถาม นายณัฐฎกิตติ คำพร อายุ 23 ปี เพื่อนของผู้เสียชีวิต เล่าว่า ตนและผู้เสียชีวิตเพิ่งออกมาจากร้านอาหารกำกึ่งและกำลังขับขี่รถ จักรยานยนต์เพื่อไปกลับรถ โดยผู้เสียชีวิตขับขี่นำอยู่ด้านหน้า จู่ ๆ รถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูได้ขับแซงรถของตนขึ้นไป ก่อนจะพุ่งชนท้ายรถของ ผู้เสียชีวิตอย่างรุนแรง
ทางด้านนายภูมินท์ คนขับรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดในที่เกิดเหตุ โดยระบุเพียงว่าจะขอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรง เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.คลองหลวง
พ.ต.ท.ทัศนะ อุดมพร ได้ตรวจสอบและบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติต่อไป
ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 1 พ.ค. ด้าน พ.ต.ท.สุชัย แสงส่อง รอง ผกก.สอบสวน สภ.คลองหลวง เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนได้นัดหมายพยานแวดล้อมใกล้จุดเกิดเหตุและญาติของผู้เสียชีวิตมาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้ว ในส่วนของคู่กรณีคือ นายภูมินท์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี เป็นนักศึกษาชายและเป็นผู้ขับขี่รถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูคันดังกล่าว จากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในคืนวันเกิดเหตุ พบสูงถึง 93 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
เข้ามาทางด้าน นายภูมินท์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ได้เดินทางมาพร้อมกับพ่อแม่และทนายความเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหา 1.ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2.ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และ 3.ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
โดยเบื้องต้นญาติของผู้ก่อเหตุได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 100,000 บาท ในเบื้องต้นไปก่อน ส่วนอื่นจะได้มีการเจรจาและตกลงเพื่อที่จะเยียวยาตามตกลงอีกครั้ง โดยทางคณะกรรมการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกแถลงการณ์ ต่อกรณีอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับและการขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนด