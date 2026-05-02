เริ่มแล้วงานจรวดมอญ 69 เซอร์ไพรส์ นกมูลค่าหลายล้านบินโชว์พรึ่บ อบจ.ปทุมธานี

เปิดฉากจรวดมอญ 69 ยิ่งใหญ่ นายกแจ๊สจัดเต็ม ขบวนแห่ตระการตา จัดเซอร์ไพรส์ นกมูลค่าหลายล้านบินโชว์พรึ่บ อบจ.ปทุมธานี จับมือวัฒนธรรมจังหวัด-สมาพันธ์ชาวมอญ และทีมลูกหนูจากวัดทั่วปทุมฯ ชูประเพณีจรวญมอญสู่ระดับโลก ขนทัพรถบุปผชาติโชว์รอบเมือง พร้อมกิจกรรมชมฟรีตลอด 3 วัน
เมื่อเวลา 16.00 วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง (นายกแจ๊ส) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และคณะผู้บริหาร ส.อบจ.ปทุมธานี ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี, เครือข่ายสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายมอญ และ ทีมแข่งจรวดมอญ (ลูกหนู) จากวัดต่าง ๆ ทั่วจังหวัดปทุมธานี เปิดงาน "โครงการสืบสานประเพณีจุดลูกหนู (จรวดมอญ) ประจำปี 2569" อย่างอลังการ จัดขบวนแห่จรวดมอญและรถบุปผชาติ พร้อมขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญที่เดินขบวนเชิญชวนท่องเที่ยวตั้งแต่ แยกสันติสุข ผ่าน ศาลากลางหลังเก่า มุ่งสู่ ลานอเนกประสงค์ อบจ.ปทุมธานี นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้เลี้ยงนกบินอิสระ สู้เป็นตระกูลนกนอกมีสีสันสวยงามและมีขนาดใหญ่ใหญ่เช่นตระกูลนกแก้วมาคอว์หลายสีสัน ซึ่งเป็นนกขนาดใหญ่และมีราคาแพงตัวละหลักแสนบาทจำนวนมากมาบินโชว์สร้างสีสัน นกมาบินโชว์และบินกลับมาหาเจ้าของ ซึ่งหาดูได้ยากและเปิดให้ประชาชนได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด
โดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจในการจัดงานครั้งนี้ว่า "วันนี้เป็นวันแรก เป็นเรื่องของขบวนแห่ของทุกวัดที่จัดมาแข่งจรวดมอญ เราเริ่มตั้งแต่พิธีบวงสรวงตอนเช้า มีพิธีรำมอญ 300-400 คน ตามประเพณีโบราณของชาวมอญ ผมคาดหวังว่าจะสืบสานประเพณีนี้ต่อไปให้ครอบคลุมทุกวัดในจังหวัดปทุมธานี ยืนยันว่าจรวดมอญนั้นจะตื่นตาตื่นใจแน่นอน เพราะเราเก็บข้อบกพร่องจาก 4 ปีที่ผ่านมามาพัฒนาจนปีนี้ก้าวไปไกลมาก ลั้นถ้าจะดูบั้งไฟต้องไปยโสธร แต่ถ้าจะดูจรวดมอญต้องมาปทุมธานี ผมอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาชมกันให้เยอะ ๆ เพราะนี่จะเป็นประเพณีที่สำคัญ ทั้งตื่นเต้น เร้าใจ และสวยงาม วันนี้เป็นวันแรกเราได้จัดพิธีบวงสรวง, การแสดงรำมอญ, ขบวนแห่จากทุกวัด และการโชว์นกบินอิสระในช่วงเย็น ในวันที่ 2 จะมีการแข่งขัน "จรวดมอญขนาดเล็ก" เพื่อเป็นออเดิร์ฟ จัดเต็มทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน และวันที่ 3 (ไฮไลต์) พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ (15.00 น.) พบกับการแข่งขัน "จรวดมอญขนาดใหญ่" หรือลูกหนูขนาดมาตรฐาน ที่สืบทอดกันมาไม่ต่ำกว่าร้อยปี
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ทิ้งท้ายว่าแม้ในพื้นที่รอบข้างจะมีฝนตกหนัก แต่ในบริเวณงานฟ้าดินยังคงเป็นใจ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวชมงานจรวดมอญประจำปี 2569 กันให้มืดฟ้ามัวดิน ร่วมสืบสานรากเหง้าชาวมอญให้คงอยู่สืบไป งานนี้ชมฟรีตลอดงาน!