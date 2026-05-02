“ยกหัวใจบูรพาไว้กลางกรุง!” เปิดงานใหญ่ “เบญจบูรพา 2569” รวมของดี 5 จังหวัด ดันท่องเที่ยวสายกินตามแนวคิด BCG 12-17 พ.ค. นี้ ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2569) ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ,นายธราพงษ์ รักขนาม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ,นางสาวจุฑามาส กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ,นางปองทิพย์ วิวัฒนสิเนศวร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ,นายสุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ภายใต้แนวคิด BCG (Bio-Circular-Green Economy) พร้อมประกาศจัดงาน “มหกรรมเทศกาลอาหารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2” หรือ “เบญจบูรพา 2569” ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2569 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต
การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นของ 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว มาต่อยอดเป็น Soft Power ด้านอาหารและวัฒนธรรมในรูปแบบร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “Boutique of the East” ที่คัดสรรของดีระดับพรีเมียมจากแหล่งผลิตจริงมานำเสนอในเมือง
ภายในงานตลอด 6 วัน อัดแน่นด้วยร้านค้าชุมชนและสินค้า OTOP มากกว่า 50 บูธ พร้อมแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซนหลัก ได้แก่ Zone A เวทีกลางสำหรับพิธีเปิดและการแสดง Zone B พื้นที่นั่งรับประทานอาหาร Zone C โซนจำหน่ายสินค้า และ Zone D โซนอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างครบครัน
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการรวมสุดยอดวัตถุดิบ GI จากทั้ง 5 จังหวัด อาทิ เส้นจันท์และพริกไทย จากจังหวัดจันทบุรี สับปะรดสีทอง จากจังหวัดตราด มะยงชิด หน่อไม้ไผ่ตง จากนครนายกและปราจีนบุรี รวมถึงแคนตาลูป จากจังหวัดสระแก้ว ที่ถูกยกระดับสู่การนำเสนอแบบพรีเมียม นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการปรุงอาหารจากเชฟชื่อดัง “เชฟอาร์” ที่นำวัตถุดิบพื้นบ้านมาสร้างสรรค์เป็นเมนูร่วมสมัยในรูปแบบ “East-to-Table” รวมถึงกิจกรรมประกวดเมนูจากวัตถุดิบ GI เพื่อเฟ้นหาความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่
ด้านความบันเทิง ภายในงานจัดเต็มด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุดพิเศษ “วิจิตรตระการสีสันตะวันออก” ผสมผสานศิลปะดั้งเดิมกับแสง สี เสียงสมัยใหม่ และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอย่าง ปราง ปรางทิพย์ และ เต๋า ภูศิลป์ ที่จะมาสร้างสีสันตลอดการจัดงาน
นางคณิตา ระบุว่า งาน “เบญจบูรพา 2569” ไม่ใช่เพียงการออกร้านจำหน่ายสินค้า แต่เป็นการนำ “ขุมทรัพย์แห่งบูรพา” มาถ่ายทอดในรูปแบบไลฟ์สไตล์ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสประสบการณ์รสชาติและวัฒนธรรมจากภาคตะวันออกได้ในงานดังกล่าว โดยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม เวลา 17.00 น.