แฮนด์บอลไทย สร้างผลงานคว้า 2 เหรียญทองแดง แมตช์แข่งขัน Asian Beach Games ครั้งที่ 6

วันที่ 2 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุระคม กรรณรงค์ นายปานศิริ ใจดี และ นายชลาฎล บุญศรี ผู้ฝึกสอนนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ทีมชาติไทย ประเภททีมชาย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ อนันตกลิ่น นายวันเฉลิม เนตรธานนท์ และ นางสาววันเพ็ญ สีลา ผู้ฝึกสอนนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ทีมชาติไทย ประเภททีมหญิง พานักกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ทีมชาติไทย กลับจากประเทศจีน หลังเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Asian Beach Games ครั้งที่ 6 ณ เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 - 30 เมษายน 2569 ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
สำหรับผลการแข่งขัน กีฬาแฮนด์บอลชายหาด ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ได้แก่ ทีมจากประเทศอิหร่าน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได้แก่ ทีมจากประเทศกาตาร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ได้แก่ ทีมจากประเทศไทย ขณะที่ ผลการแข่งขัน กีฬาแฮนด์บอลชายหาด ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ได้แก่ ทีมจากประเทศเวียดนาม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได้แก่ ทีมจากประเทศจีน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ได้แก่ ทีมจากประเทศไทย
นอกจากการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ประเทศไทยยังได้ส่งบุคลากร เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมแมตช์การแข่งขัน (T.D.) แฮนด์บอลชายหาด ในศึกเอเชียน บีช เกมส์ ครั้งที่ 6 ด้วย ได้แก่ ผศ.ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ และ ดร.ชณิชา ราชขันธ์ อีกทั้งยังส่งคณะผู้ตัดสินเข้าร่วมเป็นกรรมการ ตัดสินในทัวร์นาเมนต์ อีก 4 ราย คือ นายบุลากร คงคา นายทิวากร แสงจุ่น นายธนวัชร สิทธิชาติบูรณะ และ นายธนวิทย์ สิทธิชาติบูรณะ โดยคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมแมตช์การแข่งขัน และผู้ตัดสินตัวแทนจากประเทศไทย สามารถสร้างชื่อเสียงและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม.