ร้อง ป.ช่วย! ผัวถูกหัวคะแนนนักการเมืองลวงเล่นสงกรานต์ ก่อนกระทืบดับอนาถ

ภรรยาร้องกองปราบช่วยสางคดีสามีถูกหัวคะแนนนักการเมืองย่านดอนเมืองลวงมาเล่นน้ำสงกรานต์ ก่อนกระทืบศีรษะจนเสียชีวิตอนาถ
วันนี้ ( 1 พ.ค.) นายธมนันท์ แตงทิม หรือจ่าคิงส์ แตงทิม สะพานใหม่ พานางมาริสา แสงใส แม่ยาย และ น.ส.จี (นามสมมติ) ภรรยาของ นายศุภกิจ เรืองฤทธิ์ อายุ 39 ปี ที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากผ่านมาครึ่งเดือนคดีไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร
น.ส.จี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 เมษายน สามีได้บอกกับตนว่า ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเพื่อนรักสมัยเรียนที่ไม่เจอหน้ากันมาเป็น 10 ปี ได้โทรชวนให้มาเล่นน้ำสงกรานต์แถวดอนเมืองปรากฏว่าในช่วงเย็นวันนั้น ตนไม่สามารถโทรหาสามีได้ ก่อนที่จะมาทราบเรื่องในวันที่ 15 เมษายนว่าสามีถูกนำส่งโรงพยาบาล โดยแม่ของผู้ก่อเหตุโทรมาแจ้งว่าสามีหมดสติ ไม่รู้สึกตัว ชีพจรอ่อน แต่พอได้ไปสืบสาวราวเรื่องจากกล้องวงจรปิดที่อพาร์ทเม้นท์ที่เกิดเหตุ ก็พบว่าสามีของตนถูกผู้ก่อเหตุที่เป็นเพื่อนรักกระทืบทำร้ายร่างกาย ทั้งที่ไม่มีท่าทีต่อสู้
น.ส.จี กล่าวต่อว่าผู้ก่อเหตุอ้างว่าต่างคนต่างเมาและขาดสติ ไม่ได้มีปากเสียงทะเลาะอะไรกัน มีเพียงแค่พูดคุยและตบหัวหยอกล้อกัน รวมทั้งอ้างว่าแค่กระทืบไปประมาณ 4 ครั้ง แต่จากภาพวงจรปิดเห็นว่ากระทืบมากถึง 7-8 ครั้ง คำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุจึงไม่สอดคล้องกัน แต่ที่ช็อคไปกว่านั้นคือ หลังเกิดเหตุเขาไม่ได้นำสามีไปส่งโรงพยาบาล แต่กลับอุ้มไปนอนปล่อยทิ้งไว้ที่แคร่ใต้อพาร์ทเม้นท์จนข้ามวัน กว่าจะถูกนำส่งโรงพยาบาลก็ข้ามไปเป็นเวลาบ่ายสองของวันที่ 15 เมษายน ซึ่งแม่ของผู้ก่อเหตุก็เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น ก่อนที่แฟนหนุ่มจะเสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 เมษายน
น.ส.จี กล่าวอีกว่า คดีนี้ตนได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมืองแล้ว แต่คดีไม่มีความคืบหน้า พนักงานสอบสวนร้อยเวรก็ไม่ให้ตนดูสำนวน หนำซ้ำตนทราบมาว่า เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ผู้ก่อเหตุได้ไปที่ สน.ดอนเมือง แต่ไม่มีการดำเนินคดีซึ่งรู้สึกกังวลอย่างมาก พอทราบมาว่าผู้ก่อเหตุเป็นหัวคะแนนนักการเมือง หลังเกิดเรื่องยังคงใช้ชีวิตปกติ
"หนูรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะสามีเป็นเสาหลักของครอบครัว ต้องดูแลลูกเล็ก ๆ อีก 2 คน เป็นคนทำมาหากิน หากมองย้อนกลับไป ถ้าสามีถูกนำส่งโรงพยาบาลได้ทัน ก็อาจจะไม่เสียชีวิต อย่างน้อยครอบครัวฝั่งผู้ก่อเหตุน่าจะติดต่อตั้งแต่แรกก็ยังดีด้วยเหตุนี้ จึงตัดสินใจมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบปราม เพราะอยากให้ทางตำรวจจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีและรับโทษตามกฎหมาย โดยยืนยันว่าไม่เคยทราบมาก่อนว่าผู้ก่อเหตุกับสามีมีปัญหาบาดหมางอะไรกันมาก่อน" น.ส.จี กล่าว