ตร.เตรียมประสานข้ามประเทศ ปมหญิงไทยหายปริศนาใน สปป.ลาว หลังพบปมรุนแรงจากอดีตสามี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมประสานทางการลาว ตามหาหญิงไทยหายตัวปริศนา มูลนิธิกระจกเงาพาญาติยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ขอให้ช่วยตามหา
วันนี้ (1 พ.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น.นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งได้นำครอบครัวของ น.ส.ทัศนีย์ แซ่ลี เข้าพบ เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยประสานงานติดตามตัว นางสาวทัศนีย์ ที่หายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ น.ส.ทัศนีย์ แซ่ลี อายุ 46 ปี ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อไปท่องเที่ยวที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมกับอดีตสามีชาวอเมริกัน คือ นายจอร์จ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 จากนั้นได้ขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดย นายจอร์จ เดินทางกลับเข้าประเทศไทยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย เพียงลำพัง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และวันที่ 1 มกราคม 2569 ก็ได้เดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทันที โดยไม่ให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับ นางสาวทัศนีย์ อีกเลย ต่อมาวันที่ 7 มกราคม 2569 นางรัตนา มารดาของ นางสาวทัศนีย์ฯ ได้เข้าแจ้งความคนหายไว้ที่ สภ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
จากการสืบค้นข้อมูลของมูลนิธิกระจกเงา พบว่านางสาวทัศนีย์ และนายจอร์จ คบหากันมากว่า 12 ปี แต่มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง และนายจอร์จ เคยข่มขู่ไว้ว่าจะพานางสาวทัศนีย์ฯ ไปฆ่าที่ลาวเพื่อไม่ให้ใครหาเจอ และก่อเหตุจะเผาบ้านที่อยู่ด้วยกัน จนนางสาวทัศนีย์ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาค้อ มาช่วยระงับเหตุความรุนแรง และขอให้ผลักดันนายจอร์จกลับประเทศ
ทางมูลนิธิกระจกเงาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จนพบร้านเช่ารถที่ทั้งคู่ใช้เดินทางในเมืองวังเวียง แต่ยังไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์กับรถคันดังกล่าวได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ อย่างไรก็ตาม การที่นางสาวทัศนีย์ฯ ขาดการติดต่อกับครอบครัวเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาไม่เคยขาดการติดต่อเลย เมื่อประกอบกับประวัติความรุนแรงที่อดีตสามีเคยกระทำไว้ ทำให้ครอบครัวกังวลว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น จึงขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยประสานงานสืบสวนและติดตามหานางสาวทัศนีย์ฯ เพื่อนำตัวกลับคืนสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุด
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองการต่างประเทศ จะได้ประสานตำรวจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งประสานข้อมูลกับ สภ.เขาค้อ เพื่อติดตามหาตัวนางสาวทัศนีย์ โดยเร็ว