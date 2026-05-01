"ไฮโซเก่ง" ส่งทนายแจ้งจับ"เซียนพระดังโกงที่ดิน-พระเครื่อง-แบรนด์เนมรวม 300 ล้าน

"ไฮโซเก่ง" นักธุรกิจพันล้าน ส่งทนายร้องกองปราบ แจ้งจับเซียนพระดัง ฉ้อโกง 300 ล้าน แฉพฤติกรรมแสบทำทีซื้อแบรนด์เนม ขาย-จำนองที่ดินแล้วจ่ายเช็คเด้ง พอเรื่องแดง รีบนัดเจรจา มอมเหล้าเซ็นสัญญาเอาเปรียบ ซ้ำยัดไส้พระ-ที่ดินราคาประเมินสูงลิ่ว
วันนี้ (1 พ.ค.) ที่ กองปราบปราม เมื่อเวลา 13.00 น.นายเถลิงศักดิ์ อรรคทิมากูล รับมอบอำนาจจาก น.ส.ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ หรือไฮโซเก่ง นักธุรกิจพันล้าน เข้าพบ พ.ต.ท.หญิง วชิรา ธาวนพงษ์ สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเซียนพระชื่อดังคนหนึ่งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในความผิดฐาน ฉ้อโกงและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
สืบเนื่องจากช่วงเดือน มิ.ย.65 เซียนพระคนดังกล่าวได้เข้ามาตีสนิท น.ส.ดรณ์ พร้อมขอซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมในราคาที่สูง เพื่อจะนำไปขายต่อ นอกจากนี้ได้มีการมาจำนองที่ดิน- ซื้อขายที่ดินกับผู้เสียหายหลายแปลง พร้อมกับจ่ายเป็นเช็คแทนเงินสด ช่วงแรกสามารถขึ้นเงินได้ แต่ช่วงหลังกลับกลายเป็นเช็คเด้ง ก่อนที่ 2 เม.ย.67 เข้ามาขอพบผู้เสียหายขอทำหนังสือรับสภาพหนี้ พร้อมขอผ่อนชำระ 84 งวด งวดละ 5,760,000 บาท และนำพระเครื่อง 152 องค์ เป็นหลักทรัพย์ประกัน ช่วงแรกเช็คที่ให้มาสามารถขึ้นเงินได้แต่ภายหลังเช็คเด้งเช่นเดิม
ต่อมาวันที่ 2 ก.ค.68 เซียนพระได้นัดหมายให้ผู้เสียหายไปที่บริษัทพระเครื่อง เพื่อทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญารับสภาพหนี้ โดยก่อนทำบันทึกก็ได้มอมเหล้าน.ส.ดรณ์จนเมามายขาดสติ จึงลงลายมือชื่อในบันทึกที่ทำให้เสียเปรียบหรือเกิดความเสียหาย ท้้งนี้หาก น.ส.ดรณ์ มีสติครบถ้วนคงไม่ลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าว
ล่าสุด เมื่อเดือน มี.ค.69 น.ส.ดรณ์ ได้นำพระเครื่องและที่ดินที่เซียนพระนำมาเป็นหลักประกันไปประเมินราคา ทำให้ทราบว่าราคาต่ำกว่าท้องตลาดเกือบเท่าตัว นอกจากนี้ของแบรนด์เนมที่นำไปนั้น ไม่ได้มีการนำไปขายจริงแต่กลับนำไปใช้ส่วนตัว ทำให้เชื่อว่าเซียนพระไม่ได้ต้องการจะซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมและไม่ได้ต้องการชำระหนี้ให้กับ น.ส.ดรณ์ จริง รวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดประมาณ 300 ล้านบาท จึงได้มาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป