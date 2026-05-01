“ดีเอสไอ” ขยายผลคลังน้ำมัน 7 จุด “สระบุรี-ขอนแก่น-สมุทรสาคร” เร่งพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ

MGR Online - ดีเอสไอ สืบสวนคลังน้ำมัน 7 จุด จ.สระบุรี ขอนแก่น สมุทรสาคร เก็บพยานหลักฐานสำคัญ 9 รายการ หากพยานหลักฐานชัดเจนอนุมัติเป็นคดีพิเศษทันที
วันนี้ (1 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามข้อสั่งการของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 3/2569 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2569 ให้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและป้องกันการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเด็ดขาด หลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สืบสวนพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการใช้กระแสไฟฟ้าของคลังน้ำมันในหลายจังหวัด
โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมธุรกิจพลังงาน (DOEB) กรมการค้าภายใน กรมสรรพสามิต และหน่วยงานปกครองในพื้นที่ เข้าตรวจสอบคลังน้ำมันและศูนย์กระจายน้ำมันรวม 7 จุด ในพื้นที่ จ.สระบุรี ขอนแก่น และสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 28 เม.ย.69 ที่ผ่านมา พบข้อสังเกตหลายประการ เช่น ที่คลัง Thai pipeline ว่าปริมาณน้ำมันดีเซลที่มีการจ่ายออกจากคลังในช่วงกลางเดือน มี.ค. น้อยกว่าที่ควรจะเป็น และตรวจสอบ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) Terminal 1 และ Terminal 2 ซึ่งเป็นคลังรับน้ำมันทางเรือจากผู้ประกอบการหลัก เจ้าหน้าที่ได้สั่งการให้อายัดและเรียกเก็บข้อมูลสำคัญ 9 รายการ อาทิ ปริมาณคงคลังรายวัน กล้องวงจรปิด (CCTV) ใบกำกับการขนส่ง บิลค่าไฟฟ้า และข้อมูลปั๊มแรงดัน เพื่อนำไปวิเคราะห์เชิงลึกเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำมัน เส้นทางรถบรรทุก และช่วงเวลาการจ่ายน้ำมัน นั้น
เนื่องจากคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ได้มีมติให้กรณีความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 1 มี.ค.69 เป็นต้นไป จนกว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะสงบฯ เป็นคดีพิเศษ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆ เข้าร่วมเป็นพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวด้วยแล้ว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสืบสวนและมีอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน
โดยวันนี้ (1 พ.ค.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนให้ดำเนินการสืบสวนกรณีดังกล่าว หากพบว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนที่สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้จะอนุมัติให้เป็นคดีพิเศษทันที ส่วนกรณีการกักตุนน้ำมันและประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด ซึ่งได้สอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 59/2569 มีความคืบหน้าไปมากแล้วและกรณีการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้สอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 66/2569 ได้รับสำนวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเส้นทางการเงิน โดยได้สั่งการให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ รัดกุมและพิจารณาทุกฐานความผิด