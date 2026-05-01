รวบซ้ำ! "ป้ารักแร้" โกงเงินทอนพนักงานร้านสะดวกซื้อ

ตำรวจ ปคม.ตามรวบป้ามหาภัย พ้นโทษไม่นานก่อเหตุหนีบเงินทอนซ่อนใต้รักแร้ โกงพนักงานร้านสะดวกซื้อซ้ำอีก!
วันนี้ ( 1 พ.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. พ.ต.ต.ธีรพันธ์ หอมจันทร์ สว.กก.1 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม น.ส.น้ำผึ้ง อายุ 54 ปี ตามหมายจับของศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 174/2569 ลงวันที่ 20 มี.ค.69 ข้อหา “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน” ได้บริเวณข้างห้างสรรพสินค้าเเห่งหนึ่ง แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจาก น.ส.น้ำผึ้ง ผู้ต้องหารายนี้ทำทีเข้าไปซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ก่อนจะใช้กลอุบาย “ยัดเงินทอนใต้รักแร้” แล้วโวยวายอ้างว่าพนักงานทอนเงินไม่ครบ เพื่อหลอกเอาเงินคืนนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า น.ส.น้ำผึ้ง ซึ่งเคยถูกจับกุมในคดีที่มีลักษณะเดียวกันมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อช่วงเดือน มิถุนายน 2568 โดยผู้ต้องหารายนี้เพิ่งพ้นโทษมาเมื่อช่วงต้นปี 2569 แต่กลับไม่เข็ดหลาบ ออกมาก่อเหตุซ้ำอย่างต่อเนื่อง โดยมักเลือกเหยื่อที่เป็นพนักงานวัยรุ่นเพื่อให้ง่ายต่อการเบี่ยงเบนความสนใจ
จากพฤติการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งสืบทราบว่า น.ส.น้ำผึ้ง ได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ย่านบางนา จึงนำกำลังเข้าจับกุมขณะกำลังเดินลงจากรถเมล์มุ่งหน้าไปยังบริเวณข้างห้างสรรพสินค้าเเห่งหนึ่งย่านบางนา
อย่างไรก็ตามสำหรับพฤติกรรมของ น.ส.น้ำผึ้ง นั้นจะเริ่มจากการทำทีซื้อสินค้าไม่เกิน 100 บาท โดยใช้ธนบัตร 1,000 บาทชำระเงิน เมื่อพนักงานทอนเงินเป็นธนบัตร 500 และ 100 บาท ให้แล้ว น.ส.น้ำผึ้ง จะแสร้งทำเป็นสินค้ามีปัญหาเพื่อดึงความสนใจพนักงาน ก่อนจะแอบนำธนบัตร 500 บาท ซ่อนไว้ที่ใต้รักแร้อย่างรวดเร็ว และอ้างว่าได้เงินทอนไม่ครบเพื่อขอคืนสินค้า และรับเงิน 1,000 บาท ของตนกลับคืนแล้วจึงรีบหลบหนีไป
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าตนไม่เคยก่อเหตุลักทรัพย์มาก่อน และคนในภาพข่าว สื่อสังคมออนไลน์ และช่องข่าวต่าง ๆ ไม่ใช่ตนแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่ง สภ.พระอินทร์ราชา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป