รวบหนุ่มแดนกิมจิตามหมายจับคดียาเสพติด หนีกบดานเมืองไทย

MGR Online - ป.ป.ส. ร่วม ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จับกุมผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้ คดียาเสพติดและหมายแดงของ INTERPOL หลังหลบหนีเข้ามาพำนักในประเทศไทย
ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาด รวมถึงข้อสั่งการของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาด ควบคู่ไปกับการทำงานเชิงรุกด้านการข่าวและความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันนี้ (1 พ.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเร่งติดตามจับกุมผู้ค้ายาเสพติด ผู้ต้องหาตามหมายจับ และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งหลบซ่อนหรือเคลื่อนไหวในการกระทำผิด
หลังจากเจ้าหน้าที่สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับการประสานจากหน่วยข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี (NIS) ว่า นายคิม สัญชาติเกาหลีใต้ ผู้ต้องหาคดียาเสพติด ได้หลบหนีเข้ามาในไทยตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.69 และเข้าพักอาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมย่านรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ต่อมา ทางการเกาหลีใต้ได้เพิกถอนหนังสือเดินทาง และประสานให้ทางการไทยดำเนินการเพิกถอนวีซ่า เพื่อเตรียมผลักดันกลับประเทศต้นทาง
กระทั่งวันที่ 29 เม.ย.69 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ร่วมกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 และ 3 เข้าตรวจสอบและจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ที่บริเวณล็อบบี้คอนโดดังกล่าว โดยในที่เกิดเหตุพบวัตถุต้องสงสัยลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวบรรจุในถุงซิปล็อก เมื่อนำมาตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเกิดปฏิกิริยากับน้ำยาทดสอบ เชื่อได้ว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) จึงทำการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ นายคิม ในความผิดฐาน มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) โดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำตัวไปตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหา รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม และส่งพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ยืนยันเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้กระทำผิดที่หลบหนีเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งพักพิงหรือเคลื่อนไหวในการกระทำผิด พร้อมขยายผลติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน และยกระดับความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม