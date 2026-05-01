จำคุก “ไฮโซฮู-นโรตม์ " ลูกขายนักวิชาการชื่อดัง 132 ปี 6 เดือน คดีฟอกเงินเปิดเว็บพนัน

ศาลอาญาจำคุก “ไฮโซฮู"นโรตม์ พิริยะรังสรรค์ ลูกนักวิขาการขื่อดัง 132 ปี 6 เดือน คดีฟอกเงินเปิดเว็บพนัน เจ้าตัวที้ได้ประกันคนเดียว- หลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษา จึงโดนออกหมายจับ
เมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำ อ 2894/2567 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายนรายุทธ นราแก้ว จำเลยที่ 1, บริษัท วีเพย์ จำกัด จำเลยที่ 2, บริษัท เฮงเพย์ จำกัด จำเลยที่ 3, นายนโรตม์ พิริยะรังสรรค์ หรือไฮโซฮูจำเลยที่ 4 เป็นบุตรชายคนโต ของ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ อดีตสว. และนักวิชาการชื่อดัง, บริษัท เอชบี มิดเดิล กรุ๊ป จำกัด จำเลยที่ 5, น.ส.อำพร ฤทธิบาล จำเลยที่ 6, บริษัท สุดสามารถ จำกัด จำเลยที่ 7, นายพิพัฒน์พงษ์ บัวนาค จำเลยที่ 8 และนายชัยนที แซ่จึง จำเลยที่ 9 ในความผิดฐาน ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, สมคบการฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน
โจทก์ฟ้องว่าระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ต่อเนื่องกัน จำเลยได้ร่วมกับพวกที่ยังหลบหนีไม่ได้นำตัวมาฟ้อง ร่วมกันเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้จัดให้มีการเล่นหรือเข้าเล่นการพนันในรูปแบบต่าง ๆ เอาทรัพย์สินในรูปแบบการเล่นพนันออนไลน์ทางเว็บไซต์และปรากฏช่องทางฝากเงินอยู่หน้าเว็บไซต์การพนัน โดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย โดยจำเลยมีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นกลุ่มแบ่งเป็น กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของบริหารจัดการและรับผลประโยชน์ในเว็บไซต์การพนันออนไลน์, กลุ่มบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การพนันออนไลน์, กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์, กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการโอนเงินคืนให้แก่ผู้เล่นการพนันออนไลน์, กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้แทนระบบพนันออนไลน์, กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของระบบชำระเงิน วีเพย์ และกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของระบบชำระเงินเฮงเพย์ โดยประชาชนที่จะเข้าเล่นการพนันออนไลน์จะต้องโอนเงินที่ใช้ในการเล่นพนันเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่พวกจำเลยกำหนดไว้
จากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานพบว่า จำเลยกับพวกได้โอนเงินพนันหรือบัญชีรับแทงพนันแล้วโอนเงินที่ได้รับจากผู้เข้าเล่นไปเข้าบัญชีแถว 2 จากนั้นได้โอนเงินบัญชีที่ใช้ในการแบ่งผลประโยชน์ตามลำดับและเมื่อผู้เข้าเล่นพนันชนะพนันก็จะมีการโอนเงินคืนเพื่อชำระหนี้ค่าพนันให้กับผู้เล่นพนันผ่านบัญชีธนาคารที่โอนจ่ายเงินให้แก่ผู้เล่นการพนันออนไลน์ในเว็บไซต์ของจำเลย พฤติการณ์และการกระทำของจำเลยทั้งหมดจึงเป็นการร่วมกันจัดให้ผู้อื่นเข้าเล่นกันพนันออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
นอกจากนี้จำเลยทั้งหมดได้สมคบกันเพื่อกระทำการเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ด้วยการไปจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัท โดยแจ้งต่อธนาคารว่าประกอบธุรกิจขายของออนไลน์ เพื่อขอใช้บริการ QR code เพื่อใช้สำหรับการรับ โอนเงินพนัน มีการโอนเงินในช่วง
ระหว่างเกิดเหตุ เป็นการโอนเงินจากระบบการชำระเงินแบบออโต้ แบ่งเป็นช่วงที่ 1 เป็นเงิน 3,475,266 บาท, ช่วงที่ 2 เป็นเงิน 180,421,795.72 บาท, ช่วงที่ 3 เป็นเงิน 1,786,488,229.13 บาท, ช่วงที่ 4 เป็นเงิน 315,523,670 บาท, ช่วงที่ 5 เป็นเงิน 50,874,800 บาท,ช่วงที่ 6 เป็นเงิน 41,025,527 บาท, ช่วงที่ 7 เป็นเงิน 76,038,140 บาท, ช่วงที่ 8 เป็นเงิน 93,122,389 บาท, ช่วงที่ 9 เป็นเงิน 38,298,328 บาท, ช่วงที่ 10 เป็นเงิน 26,599,988.63 บาท, ช่วงที่ 11 เป็นเงิน 2,580,353 บาท, ช่วงที่ 12 เป็นเงิน 18,672,800 บาท, ช่วงที่ 13 เป็นเงิน 16,617,093 บาท, ช่วงที่ 14 เป็นเงิน 54,738,966 บาท, ช่วงที่ 15 เป็นเงิน 7,499,600 บาท, ช่วงที่ 16 เป็นเงิน 6,000,000 บาท,
จำเลยยังได้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในโฉนดที่ดินมูลค่า 7,277,860 บาท, ถือทรัพย์สินเครื่องประดับร่วมกันจำนวน 10,000,000 บาท, รถยนต์ เล็กซัส, รถยนต์ เฟอร์รารี่ และรถยนต์ ซูบารุ การกระทำดังกล่าวเป็นการโอนไปมาระหว่างบัญชีของจำเลยทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินหรืออำพางลักษณะที่แท้จริง การได้มาแหล่งที่ตั้งการจำหน่ายการโอนการได้สิทธิ์ใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินโดยรู้ในขณะได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
พิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 5 และจำเลยที่ 7 มีความผิดฐาน ร่วมกันช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 4 คนละ 3 เดือน ปรับจำเลยที่ 2, ที่ 3, ที่ 5 และจำเลยที่ 7 คนละ 3,000 บาท
ฐานร่วมกันฟอกเงินลงโทษ จำคุกจำเลยที่ 1 รวม 15 ปี 32 เดือน, จำคุกไฮโซฮูจำเลยที่ 4 เป็นเวลา 132 ปี 6 เดือน แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 20 ปี,
ปรับจำเลยที่ 2 เป็นเงิน 1,006,000 บาท, ปรับจำเลยที่ 3 เป็นเงิน 2,006,000 บาท, ปรับจำเลยที่ 5 เป็นเงิน 13,706,000 บาท, ปรับจำเลยที่ 7 เป็นเงิน 3,006,000 บาท,
จำเลยที่ 6 และจำเลยที่ 9 มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นร่วมกันช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันจำคุกจำเลยที่ 6 และจำเลยที่ 9 คนละ 2 เดือน, ฐานเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นร่วมกันเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้พนันจำคุกจำเลยที่ 6 และจำเลยที่ 9 คนละ 2 เดือน, ฐานเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 6 และจำเลยที่ 9 คนละ 1 ปี 4 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 6 และจำเลยที่ 9 คนละ 1 ปี 8 เดือน ริบของกลาง
ส่วนจำเลยที่ 8 พยานหบักฐานการนำสืบไม่พบการกระทำผิดพิพากษายกฟ้อง
สำหรับ นายนโรตม์ พิริยะรังสรรค์ หรือไฮโซฮู ได้รับการปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคนเดียวในคดีนี้ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2568 ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับการประกันตัว จนเป็นเหตุให้มีตั้งเรื่องสอบสวนผู้พิพากษาดังกล่าว
โดยวันอ่านคำพิพากษา ปรากฎว่านายนโรตม์ หลบหนีไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษา ศาลจึงออกหมายจับเเละอ่านคำพิพากษาลับหลังจำเลย
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2567 พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.อิสรพงศ์ ทิพย์อาภา ,พ.ต.ท.เสริมศักดิ์ น้อยหัวหาด รอง ผกก.3 บก.ปอท. ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ Shutdown ระบบชำระเงินเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย Askmepay และ Hengpay หลังนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 3 จุด ในพื้นที่ กทม. สามารถจับกุมนายนโรตม์ หรือ ฮูพิริยะรังสรรค์อายุ 33 ปี และ นายนรายุทธ หรือ สนุ๊กนราแก้ว อายุ 39 ปีสองผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์, สมคบกันฟอกเงิน และ ร่วมกันฟอกเงิน” พร้อมของกลาง คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง, โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือ 14 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 21 เล่ม, บัตรกดเงินสด 53 ใบ และ รถยนต์หรู จำนวน 4 คัน ประกอบด้วย รถยนต์ ยี่ห้อ FERRARI 296 GTS, รถยนต์ยี่ห้อ Aston Martin รุ่น Vantage Roadster , รถยนต์ตู้ ยี่ห้อ Lexus และ รถยนต์ ยี่ห้อ SUBARU รวมทั้งอายัดเงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องได้อีกกว่า 362 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดกว่า 400 ล้านบาท จึงมีการสอบสวนขยายผลพบว่ามีเงินหมุนเวียนในระบบเครือข่ายเว็บพนันที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 5,000 ล้านบาท