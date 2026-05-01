"สายเชีย" พบกองปราบยันไม่เกี่ยวข้อง"หาดทรายขาว" อีกแล้ว

สายเชีย "จน เครียด กินเหล้า" พบกองปราบลงบันทึกประจำวันไม่เกี่ยวข้อง"หาดทรายขาว" อีกแล้ว ท้อทุ่มเททำจนชายหาดโด่งดังแต่ตัวเองมีแต่หนี้สิน
วันนี้ ( 1 พ.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 11.00 น.นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ พา สายเชีย วงศ์วิโรจน์เจ้าของโฆษณา “จน เครียด กินเหล้า” นักแสดง ที่มีผลงานร่วมแสดงกับดาราฮอลลีวูด หลายเรื่องเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อลงบันทึกประจำวันและชี้แจงความจริงกรณี ได้ถอนตัวจากแบรนด์แอมบาสเดอร์ ของสยามชัยหาดทรายขาว ทะเลนครปฐม
สายเชีย กล่าวว่า เมื่อ 10 ปีที่แล้ว นักธุรกิจที่รู้จักคนนึงชักชวนไปทำอสังหาแบ่งขายที่ดินใน จ.นครปฐม โดยให้เงินเดือน 15,000 บาท ออกรถยนต์มา 1 คัน เป็นชื่อเขาแต่ตนเป็นคนผ่อนค่างวด จากนั้นธุรกิจก็เป็นไปได้ไม่ค่อยดี ต่อมาได้มีไอเดียร์สร้างชายหาดขึ้นมา โดยใช้ตนโปรโมตจัดงานวันเกิด และออกตัวเป็นเจ้าของหาด ตนก็โปรโมตเต็มที่ไปออกรายการต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ มีคนมาเที่ยวชมมากมาย
สายเชีย กล่าวต่อว่า จากนั้นตนจึงได้ขอเพิ่มเงินเดือนจาก 15,000 บาท เป็น 35,000 บาท เขาก็ยินยอม แต่ไม่มีเงินปันผลประจำปีให้ เงินเดือนที่ได้ก็ใช้อยู่กิน ผ่อนรถ เติมน้ำมัน ใส่ซองงานแต่ง งานศพ งานวันเกิดในนามหาดทรายขาว ตนทุ่มเททุกอย่างจนเงินไม่มีเหลือ รถก็ถูกยึด เป็นหนี้เป็นสิน งานด้านบันเทิงก็ไม่ค่อยมี จึงถอยออกมา ก่อนมาแจ้งลงบันทึกประจำวันกับตำรวจกองปราบว่าขณะนี้ตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับหาดทรายขาวอีกแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังเข้าพบ พนักงานสอบสวน บก.ป. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า สายเชีย มีชื่อในโฉนดบางแปลงของ “หาดทรายขาว” ร่วมกับคนอื่น ๆ อีก 3-4 คน ทำให้ยังไม่สามารถลงบันทึกประจำวันได้ ก่อนแนะนำให้กลับไปปรึกษาข้อกฏหมายกับทีมทนายก่อน
ทีมงานที่ติดตาม สายเชีย มากระซิบบอกนักข่าวว่า เมื่อวันก่อน เจ้าหนี้เพิ่งมายึดรถเอาไป ทำให้เกิดความเครียด ทุกวันนี้ไม่มีรายได้ ไม่มีใครจ้างแสดงเลย