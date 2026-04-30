รวบสองผัวเมียลักลอบขายยา ยึดของกลางยาบ้า 250,000 เม็ด สารภาพรับมาขายต่อเม็ดละ30บาท

เมื่อเวลา 11.00น. วันที่ 30 เม.ย.69 ที่ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.ปิยะวุฒิ แก้วมณี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี,พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ์ ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมตัว นายบุญยฤทธิ์ ( ขอสงวนนามสกุล) และแฟนสาวน.ส.นฤมล(ขอสงวนนามสกุล) มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กลุ่มวัยรุ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนจนทราบลักษณะตำหนิ รูปพรรณ และยานพาหนะของนายบุญยฤทธิ์ฯและแฟนสาว น.ส.นฤมลฯ โดยทั้งคู่จะใช้บริเวณวัดบัวขวัญและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจุดนัดรับ - ส่งยาเสพติด ในช่วงเวลาเย็นและพลบค่ำอยู่เป็นประจำ เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบ พร้อมเดินทางไปยังบริเวณสถานที่ดังกล่าว และวางกำลังชุ่มดูบริเวณดังกล่าว จนกระทั่งพบรถยนต์ปรากฏหมายเลขทะเบียนตรงตามที่ได้สืบทราบมา ขับขี่เข้ามาจอดบริเวณจุดจับกุม โดยมีนายบุญยฤทธิ์ ๆ เดินลงมาจากรถยนต์คันดังกล่าวและมีแฟนสาวนั่งอยู่บริเวณข้างคนขับภายในรถยนต์คันดังกล่าว เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นจุดที่ 1 บริเวณหน้ารถยนต์ฝั่งข้างคนขับพบ คีตามีน ประมาณ 1 กิโลกรัม
จุดที่ 2 บริเวณเบาะหลังรถยนต์พบยาบ้า 1 กระสอบ ต่อมาจากการสอบถามทั้งสอง รับว่ายาเสพติดที่เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นพบเป็นของพวกตนจริง และรับว่ายังมียาเสพติดบางส่วนชุกช่อนอยู่ที่คอนโดเขตรับผิดชอบ สภ.ปากเกร็ด เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ใช้อำนาจบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ขยายผลไปทำการตรวจค้น จุดที่ 3 คอนโด เขตปากเกร็ด ผลการตรวจค้น พบ ยาบ้า และยาอี เพิ่มเติม และยังรับว่ามีอาวุธปืนซุกซ่อนอยู่ที่บ้านเอื้ออาทร ประชานิเวศน์อีก จึงได้นำพาเจ้าพนักงานตำรวจเข้าทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นจุดที่ 5 พบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ จำนวน1 กระบอกพร้อมเครื่องกระสุน อยู่ภายในบ้านเอื้ออาทร เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิให้กับผู้ต้องหาาทั้งสอง ทราบว่ากระทำผิดข้อหา "ร่ามกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษชนิด ร้ายแรงประเภท 1 (ยาบ้า ยาอี) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย การกระทำเพื่อการค้าการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน การกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธ และเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับความ มั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 (คีตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย การกระทำเพื่อการค้าการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนการกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธและเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาต" นำผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี กล่าวว่า การจับกุมในครั้งนี้เป็นการล่อซื้อซึ่งมีผู้ต้องหา 2คน เป็นสามีภรรยากัน มีการจำหน่ายยาเสพติด จึงสั่งให้ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรี ไปเฝ้าและพบว่าผู้ต้องหากำลังจำหน่ายยาเสพติดอยู่ จึงตรวจสอบพบของกลางในรถ มียาบ้า 250,000เม็ด ยาเค 1,950 กรัม ยาอี 2,050 เม็ด และมีการไปคันต่อที่ห้องเช่าที่เขตปากเกร็ด พบอาวุธปืนไทยประดิษ 1 กระบอก ผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับยามาและจำหน่ายคนในพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี จะจำหน่ายแถววัดบัวขวัญ ซึ่งมีการจำหน่ายในสถานบริการด้วย จะต้องขยายผลต่อ ส่วนผู้ต้องหารับสารภาพว่า รับของมาและขายต่อ ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้ใช้เวลาเป็นเดือน ส่วนตัวผู้ต้องหาจะส่งตัวไปดำเนินคดีต่อที่ สภ.รัตนาธิเบศร์