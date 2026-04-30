รวบสองผัวเมียลักลอบขายยา ยึดของกลางยาบ้า 250,000 เม็ด สารภาพรับมาขายต่อเม็ดละ30บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



เมื่อเวลา 11.00น. วันที่ 30 เม.ย.69 ที่ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.ปิยะวุฒิ แก้วมณี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี,พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ์ ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมตัว นายบุญยฤทธิ์ ( ขอสงวนนามสกุล) และแฟนสาวน.ส.นฤมล(ขอสงวนนามสกุล) มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กลุ่มวัยรุ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนจนทราบลักษณะตำหนิ รูปพรรณ และยานพาหนะของนายบุญยฤทธิ์ฯและแฟนสาว น.ส.นฤมลฯ โดยทั้งคู่จะใช้บริเวณวัดบัวขวัญและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจุดนัดรับ - ส่งยาเสพติด ในช่วงเวลาเย็นและพลบค่ำอยู่เป็นประจำ เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบ พร้อมเดินทางไปยังบริเวณสถานที่ดังกล่าว และวางกำลังชุ่มดูบริเวณดังกล่าว จนกระทั่งพบรถยนต์ปรากฏหมายเลขทะเบียนตรงตามที่ได้สืบทราบมา ขับขี่เข้ามาจอดบริเวณจุดจับกุม โดยมีนายบุญยฤทธิ์ ๆ เดินลงมาจากรถยนต์คันดังกล่าวและมีแฟนสาวนั่งอยู่บริเวณข้างคนขับภายในรถยนต์คันดังกล่าว เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นจุดที่ 1 บริเวณหน้ารถยนต์ฝั่งข้างคนขับพบ คีตามีน ประมาณ 1 กิโลกรัม 

จุดที่ 2 บริเวณเบาะหลังรถยนต์พบยาบ้า 1 กระสอบ ต่อมาจากการสอบถามทั้งสอง รับว่ายาเสพติดที่เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นพบเป็นของพวกตนจริง และรับว่ายังมียาเสพติดบางส่วนชุกช่อนอยู่ที่คอนโดเขตรับผิดชอบ สภ.ปากเกร็ด เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ใช้อำนาจบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ขยายผลไปทำการตรวจค้น จุดที่ 3 คอนโด เขตปากเกร็ด ผลการตรวจค้น พบ ยาบ้า และยาอี เพิ่มเติม และยังรับว่ามีอาวุธปืนซุกซ่อนอยู่ที่บ้านเอื้ออาทร ประชานิเวศน์อีก จึงได้นำพาเจ้าพนักงานตำรวจเข้าทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นจุดที่ 5 พบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ จำนวน1 กระบอกพร้อมเครื่องกระสุน อยู่ภายในบ้านเอื้ออาทร เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิให้กับผู้ต้องหาาทั้งสอง ทราบว่ากระทำผิดข้อหา "ร่ามกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษชนิด ร้ายแรงประเภท 1 (ยาบ้า ยาอี) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย การกระทำเพื่อการค้าการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน การกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธ และเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับความ มั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 (คีตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย การกระทำเพื่อการค้าการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนการกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธและเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาต" นำผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี กล่าวว่า การจับกุมในครั้งนี้เป็นการล่อซื้อซึ่งมีผู้ต้องหา 2คน เป็นสามีภรรยากัน มีการจำหน่ายยาเสพติด จึงสั่งให้ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรี ไปเฝ้าและพบว่าผู้ต้องหากำลังจำหน่ายยาเสพติดอยู่ จึงตรวจสอบพบของกลางในรถ มียาบ้า 250,000เม็ด ยาเค 1,950 กรัม ยาอี 2,050 เม็ด และมีการไปคันต่อที่ห้องเช่าที่เขตปากเกร็ด พบอาวุธปืนไทยประดิษ 1 กระบอก ผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับยามาและจำหน่ายคนในพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี จะจำหน่ายแถววัดบัวขวัญ ซึ่งมีการจำหน่ายในสถานบริการด้วย จะต้องขยายผลต่อ ส่วนผู้ต้องหารับสารภาพว่า รับของมาและขายต่อ ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้ใช้เวลาเป็นเดือน ส่วนตัวผู้ต้องหาจะส่งตัวไปดำเนินคดีต่อที่ สภ.รัตนาธิเบศร์













รวบสองผัวเมียลักลอบขายยา ยึดของกลางยาบ้า 250,000 เม็ด สารภาพรับมาขายต่อเม็ดละ30บาท
รวบสองผัวเมียลักลอบขายยา ยึดของกลางยาบ้า 250,000 เม็ด สารภาพรับมาขายต่อเม็ดละ30บาท
รวบสองผัวเมียลักลอบขายยา ยึดของกลางยาบ้า 250,000 เม็ด สารภาพรับมาขายต่อเม็ดละ30บาท
รวบสองผัวเมียลักลอบขายยา ยึดของกลางยาบ้า 250,000 เม็ด สารภาพรับมาขายต่อเม็ดละ30บาท
รวบสองผัวเมียลักลอบขายยา ยึดของกลางยาบ้า 250,000 เม็ด สารภาพรับมาขายต่อเม็ดละ30บาท
