”กอ.รมน.ผนึก เอกชน“ เปิดโครงการ “ตู้ปันน้ำใจ” บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน แจกของช่วยค่าครองชีพ-กลุ่มเปราะบางทั่วกรุง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 เม.ย.2569 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการ “กอ.รมน. ปันน้ำใจ บรรเทาทุกข์ค่าครองชีพของประชาชน” ณ บริเวณด้านหน้า กอ.รมน. สวนรื่นฤดี กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสํงธพะเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี
โดยตั้งแต่เวลา 07.30 น. ประชาชนจากหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครทยอยเดินทางมาลงทะเบียนและรับสิ่งของอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และเครือข่ายจิตอาสา ซึ่งได้จัดระบบการแจกจ่ายอย่างเป็นระเบียบ รวดเร็ว และครอบคลุมความต้องการของแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการ สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. (ผอ.สมท.กอ.รมน.) กำกับ ดูแล และประสานการปฏิบัติในภาพรวม ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติ
การดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นการขานรับนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่มุ่งเร่งรัดการผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในระยะเร่งด่วน
ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้กดดันต้นทุนทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน และสะท้อนโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชน กอ.รมน. จึงเร่งขับเคลื่อนแนวทางเชิงรุกในระดับพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง
สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้จัดเตรียมสิ่งของอุปโภคเพื่อมอบให้ประชาชน ด้วยการบูรณาการรับการสนับสนุนจาก “มูลนิธิปอเต็กตึ๊งหะจำนวน 1,000 ชุด พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ สมาคมไทยซิกข์ รักษาความมั่นคงภายใน (ประเทศไทย) ชมรมนักธุรกิจไทย-อินเดีย เพื่อความมั่นคงภายใน ชมรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (ชมรม พบค.) มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) และมวลชน ทสปช. ที่ร่วมกันสนับสนุนทั้งทรัพยากรและกำลังคนอย่างเข้มแข็ง
ในด้านการกระจายสิ่งของ ได้รับการสนับสนุนยานพาหนะจาก กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) จำนวน 4 คัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลำเลียงและกระจายสิ่งของไปยังพื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันยังมีการบูรณาการด้วยการให้ค่าตอบแทนกับผู้ให้บริการรับ–ส่งสินค้า (Line Man) จำนวน 40 คัน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งต่อสิ่งของไปยังผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ ได้กำหนดพื้นที่นำร่องในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เขต ได้แก่ เขตจตุจักร เขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตพระนคร และเขตคลองเตยโดยใช้กระบวนการคัดกรองในระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งดูแลกลุ่มพกอย่างตรงจุด และลดความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือ
ภายหลังพิธีมอบสิ่งของ ประธานในพิธีได้ให้สัญญาณปล่อยขบวนการกระจายสิ่งของไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ก่อนถ่ายภาพร่วมกับผู้สนับสนุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมดูแลประชาชนในยามที่ต้องเผชิญกับภาวะค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
กอ.รมน. ยืนยันเดินหน้าบทบาทกลไกหลักในการผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างความมั่นคงในระดับฐานราก พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมแบ่งปันน้ำใจ เติมสิ่งของใน “ตู้ปันน้ำใจ” เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล และสร้างหลักประกันด้านคุณภาพชีวิตให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน