“อิ๊งค์-เอม” เข้าเยี่ยม “พ่อแม้ว” งงทำไมต้องติดกำไล EM ทั้งที่แก่แล้ว-เป็นอดีตนายกฯ แต่น้อมรับมติพักโทษ

MGR Online - “อิ๊งค์-เอม” ตัวแทนครอบครัวเยี่ยม “ทักษิณ” รอวันพักโทษ 11 พ.ค. ด้าน “ทนายวิญญัติ” แจงอดีตนายกฯ เข้าเกณฑ์ผู้สูงวัย ติดกำไล EM กระทบสิทธิหรือไม่
วันนี้ (30 เม.ย.) เวลา 09.50 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ “อิ๊งค์” พร้อมด้วย น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ “เอม” และ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร เป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีการกล่าวทักทายกับคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจ ก่อนเข้าภายในเรือนจำฯ พร้อมกับ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ทั้งนี้ เป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 60 ซึ่งปัจจุบันนายทักษิณ ถูกคุมขังเป็นระยะเวลา 7 เดือน 21 วัน ตั้งแต่ 9 ก.ย.68
ต่อมา เวลา 11.00 น. ภายหลังการเข้าเยี่ยมในเรือนจำฯ น.ส.แพทองธาร เปิดเผยว่า ทางคุณพ่อได้รับทราบมติคณะกรรมการพักการลงโทษเรียบร้อยแล้วให้เป็นไปตามกระบวนการ ส่วนความรู้สึกเรื่องการติดกำไล EM บอกว่าตนเองแก่แล้ว เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมาด้วย แต่ต้องติดกำไล EM ก็รู้สึกงงนึดนึง แต่ก็เคารพกระบวนการทุกอย่าง ส่วนความรู้สึกครอบครัวภายหลังมีมติพักโทษ รู้สึกดีใจค่ะ
เมื่อถามว่าครอบครัวรู้สึกอย่างไรต้องติดกำไล EM เพราะเป็นผู้ต้องขังสูงวัย มีโรคประจำตัว และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง น.ส.แพทองธาร ระบุว่า เท่าที่ทราบผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องติดกำไล EM แต่มีมติให้ติดก็ต้องติด ซึ่งทางครอบครัวก็ไม่ได้แปลกใจอยู่แล้ว
น.ส.แพทองธาร กล่าวอีกว่า วันที่ 11 พ.ค.69 ครอบครัวจะเดินทางยังเรือนจำฯ ตามเวลาราชการเพื่อรอรับกลับบ้าน ส่วนเรื่องโพสต์นับถอยหลังวันปล่อยตัวก็ยังไม่ได้เล่าให้คุณพ่อฟังแต่อย่างใด สำหรับเมนูพิเศษต้อนรับกลับบ้านนั้นยังไม่มี และได้คุยกันเรื่องสุขภาพ เนื่องจากคุณพ่ออยู่ข้างในไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ด้าน นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ เปิดเผยความพร้อมการปล่อยตัวพักโทษ วันที่ 11 พ.ค. ว่า ขั้นตอนต่างๆ อยู่ระหว่างการเตรียมการของเรือนจำ โดยผู้บัญชาการเรือนจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรมคุมประพฤติ จะร่วมกันหารือรายละเอียด ซึ่งคาดว่าในวันดังกล่าวจะมีการปล่อยตัวเพียงรายเดียว เนื่องจากผู้ต้องขังรายอื่นประมาณ 9 คน ที่ได้รับการพักโทษมีวันพ้นโทษแตกต่างกัน
ส่วนประเด็นการติดกำไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) นายวิญญัติ ระบุว่า นายทักษิณบอกว่า รู้สึกยินดีที่ได้รับการพักโทษ เนื่องจากเป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ยังมีข้อสงสัยต่อความจำเป็นของมาตรการดังกล่าว เนื่องจากนายทักษิณเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว อีกทั้งยืนยันว่าไม่มีพฤติการณ์หลบหนี รวมถึงเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี เชื่อว่าทางคณะอนุกรรมการฯ สามารถนำมาผ่อนปรนข้อบังคับใส่กำไล EM ได้ โดยส่วนตัวก็ไม่คิดว่าทางคณะอนุกรรมการฯ จะให้นายทักษิณใส่กำไล EM เช่นกัน และหากการใช้มาตรการนี้ใช้กับผู้อื่นด้วยก็จะดี พร้อมตั้งคำถามว่าการติดกำไล EM คำนึงถึงสุขภาพของผู้ได้รับการพักโทษหรือไม่ อีกทั้งจะกระทบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนายทักษิณหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม นายทักษิณก็พร้อมน้อมรับมติของคณะกรรมการฯ แม้จะตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมก็ตาม
นายวิญญัติ ระบุต่อว่า ภายหลังการปล่อยตัวรับการพักโทษ นายทักษิณจะต้องเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติเป็นเวลา 4 เดือน และต้องรายงานตัวภายใน 3 วันนับจากวันปล่อยตัว รวมถึงรายงานตัวต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าจะครบกำหนดโทษ ซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดในวันที่ 9 ก.ย.69
“ท่านเป็นบุคคลที่ไม่คิดจะหลบหนี ถ้าจะหลบหนีคงไม่มารับโทษ ดังนั้น จึงไม่ควรเอามาตรการติดกำไล EM มาใช้กับท่าน ท่านงง แต่ก็น้อมรับกระบวนการที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ส่วนความเห็นของผมตั้งข้อสังเกตว่า ท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อประเทศชาติหลายเรื่อง มีนโยบายสำเร็จหลายประการที่ประชาชนทราบดี แต่ในเรื่องของความเหมาะสม หากจะบอกว่ามีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมผู้ต้องขังอื่นก็ต้องคำนึงว่าเกินความจำเป็นหรือไม่ที่จะที่ใช้มาตรการนี้กับท่าน”
เมื่อถามว่าการติดกำไล EM เพราะเกรงว่านายทักษิณ จะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่นั้น นายวิญญัติ บอกว่า การยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่นั้น ไม่มีรัฐธรรมนูญมาตราใดระบุว่าเป็นข้อห้าม เพราะสิทธิการเมืองคือสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนั้น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของท่าน หากไม่ได้ความเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี แต่ท่านอายุมากและมีคุณูปการ การติดกำไล EM มันกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของท่านหรือไม่ หากตามหลักกฎหมายไม่ได้มีข้อห้ามเกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองของผู้ได้รับการพักโทษ โดยย้ำว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองยังถือเป็นสิทธิพื้นฐาน แต่ตนเชื่อว่าในช่วง 4 เดือน นายทักษิณจะเก็บตัว
เมื่อถามว่าหลังจากพักโทษไปแล้ว มีโอกาสจะเป็นที่ปรึกษาของพรรค หรือที่ปรึกษาของนักการเมืองหรือไม่นั้น นายวิญญัติ แจงว่า ต้องสอบถามนายทักษิณแทน เพราะตนตอบคำถามแทนไม่ได้ แต่มันก็เป็นสิทธิและความเหมาะสมจะพิจารณาได้ เพราะท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ เป็นบุคคลที่ทั่วโลกรู้จัก หากใครเห็นประโยชน์จากตรงนี้ แล้วอยากปรึกษาท่าน ตนเชื่อว่าท่านยินดี เพราะที่ผ่านมาท่านก็เป็นห่วงประชาชนและประเทศชาติ
นายวิญญัติ ย้ำว่า ส่วนความกังวลไม่มีอะไรหลังจากการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติ มีแต่ครอบครัวและคนใกล้ชิดคงตื่นเต้นรอรับท่าน แต่อย่างที่บอกว่าท่านงงเพียงว่าทำไมต้องใช้กำไล EM กับท่านด้วย