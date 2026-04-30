ก.ตร.ไฟเขียวแต่งตั้งตำรวจหญิงสายป้องกันและปราบปรามนอกวาระ รองรับภารกิจสำคัญระดับประเทศ

นายกฯ ประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 4/2569 เดินหน้าปรับเกณฑ์ประเมินสายสืบสวน–สอบสวน เปิดทางเติบโตในอาชีพอย่างเป็นธรรม ไฟเขียวแต่งตั้งตำรวจนอกวาระ โดยเฉพาะกำลังพลหญิงสายป้องกันและปราบปราม เสริมภารกิจความมั่นคง รองรับงานสำคัญระดับประเทศ
วันนี้ (30 เม.ย.) เมื่อเวลา 09.18 น. นายอนุทิน ชาญวีระกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 4/2569 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, จเรตำรวจแห่งชาติ และก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับวาระที่น่าสนใจในการประชุมครั้งนี้ อยู่ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา รวม 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อใช้พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจสายงานสืบสวนสอบสวน ที่ดำรงตำแหน่งควบ และสามารถปรับระดับเพิ่มหรือลดได้ในตัวเอง ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 เรื่องที่ 2 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปี ซึ่งเป็นการพิจารณาบุคลากรในกรณีพิเศษนอกเหนือจากรอบปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและความจำเป็นของหน่วยงาน และเรื่องที่ 3 การคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ให้เลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กรณีมีเหตุพิเศษ ตามที่คณะกรรมการ ก.ตร. กำหนด
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ตร.ได้เรียกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประชุม ประมาณ 10 นาที จากนั้นได้เริ่มการประชุม วันนี้เป็นการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 4/2569 โดยได้แสดงความยินดีกับ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อปี 2567 ที่ที่เข้าร่วมการประชุมก.ตร. ครั้งนี้เป็นนัดสุดท้าย หลังจากได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ ทำหน้าที่ที่มีความสำคัญในฐานะองค์กรอิสระเพื่ออำนวยความยุติธรรมต่างๆให้กับประชาชนจึงแสดงความยินดี พร้อมขอบคุณในความทุ่มเทที่ได้ทำหน้าที่เป็น ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิในระยะหนึ่งส่วนวาระการประชุมวันนี้ทางคณะกรรมการ ก.ตร.จะร่วมกันพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ
มีรายงานว่าหลังจากที่นายสุจินต์ พ้นจากตำแหน่งก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ทาง ก.ตร.จะทำหนังสือไปยัง นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งของนายสุจินต์ฯ โดยจะเข้าร่วมการประชุมในวาระครั้งต่อไป
พล.ต.ท.ชัยต์พจน์ สุวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงผลการประชุม ว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจในสายงานสืบสวนและสอบสวน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นผลมาจากการลงพื้นที่ของคณะทำงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างสายงานสืบสวนสอบสวน ซึ่งพบข้อจำกัดและปัญหาในการปฏิบัติจริง จึงได้นำมาปรับแก้เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในสายงานดังกล่าวอย่างแท้จริง ได้รับสิทธิและโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปี โดยเฉพาะในกลุ่มตำรวจหญิงสายงานป้องกันและปราบปราม ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องเสริมกำลังในหลายหน่วยงานสำคัญ อาทิ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
"การแต่งตั้งนอกวาระครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ถึงปีงบประมาณ 2569 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพลตำรวจหญิง โดยผู้ที่ได้รับการบรรจุและผ่านการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสายงานป้องกันและปราบปรามได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ กำลังพลตำรวจหญิงดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง โดยเฉพาะงานถวายความปลอดภัยบุคคลสำคัญ การดูแลแขกต่างประเทศ และภารกิจในพระราชพิธีต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปี 2569 ซึ่งจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่ผ่านการฝึกเฉพาะทาง และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์สำคัญระดับประเทศ"รองโฆษก ตร.ระบุ
พล.ต.ท.ชัยต์พจน์ กล่าวย้ำว่า การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกำลังพล และรองรับภารกิจสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในอนาคต ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมและขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทต่อไป