"สนธิญา“ ยื่นศาลฎีกา ทบทวนคำสั่ง 10 สส.พรรคประชาชน หยุดปฏิบัติหน้าที่ ปมยื่นแก้กฎหมายหมิ่นเบื้องสูง ม. 112

"สนธิญา“ ยื่นศาลฎีกา ทบทวนคำสั่ง 10 สส.พรรคประชาชน หยุดปฏิบัติหน้าที่ ปมยื่นแก้กฎหมายหมิ่นเบื้องสูง มาตรา 112 พ่วงสอบ “เท้ง ณัฐพงษ์” ขัดคำสั่งศาล เหตุขึ้นเวทีแถลงข่าวหลังคำวินิจฉัย
เมื่อเวลา 10.0 0น.วันนี้ (30 เม.ย.) ที่ศาลฎีกา สนามหลวง นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดัง ได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาให้โปรดพิจารณาวินิจฉัยคำสั่งใหม่ในกรณีการสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ 10 สส.พรรคประชาชนคดี 44 สส.อดีตพรรคก้าวไกลเข้าชื่อยื่นแก้ มาตรา 112 ในคดี
พร้อมยื่นตรวจสอบการกระทำผิดคำสั่งศาลฎีกากรณีการให้สัมภาษณ์หลังคำวินิจฉัยศาลของนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เป็นการขัดต่อคำสั่งศาลฎีกาหรือไม่
นายสนธิญา กล่าวว่า กรณีการที่ตนเองจะร้องตรงต่อศาลให้พิจารณาคำสั่ง 10 สส.หยุดปฎิบัติหน้าที่ มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านบอกว่าตนเองไม่ใช่ผู้ร้องโดยตรง ซึ่งตนขอแย้งว่ากรณีศาลฎีกาหรือกรณีของศาลรัฐธรรมนูญ ประชาชนทั่วไปไม่สามารถร้องตรงต่อทั้งสองศาลได้ แต่ต้องร้องผ่าน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช.ซึ่งตนเองเป็นหนึ่งในสองผู้ร้องที่ร้องเรียนผ่าน ปปช. จึงได้พิจารณากับฝ่ายกฎหมายว่า กรณีการยื่นเพื่อให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ 10 สส. หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นตนจะขอยื่นผ่าน ปปช.ในอาทิตย์หน้า
ส่วนประเด็นการขัดคำสั่งศาลฎีกานั้น นายสนธิญากล่าวว่า วันนี้ตนได้มีการยื่นคำร้องต่อองค์คณะตุลาการศาลฎีกาเรียบร้อยแล้ว โดยศาลมีคำสั่งห้ามชัดเจนว่า ห้ามกระทำซ้ำ หรือกระทำการใดๆ หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งกรณีที่นายนัฐพงษ์ และคณะสส. 10 คนแถลงข่าว ภายหลังมีคำสั่งศาลโดยมีใจความว่า “จะไม่เพิ่มและไม่ลดเพดาน เคยกระทำมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทำอย่างอย่างนั้นตามปกติ และจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในหน้าที่ สส.”
ในประเด็นนี้ตนจึงเห็นว่าการตอบคำถามผู้สื่อข่าวของนายณัฐพงษ์ กำลังจงใจที่จะตอบโต้ต่อศาลฎีกา และจงใจประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับ หรือการกระทำการใดๆต่อไป โดยที่ไม่ฟังคำสั่งศาลฎีกาหรือไม่
ตนจึงนำเรื่องนี้มาร้องเรียนต่อศาลฎีกาเพื่อโปรดพิจารณาวินิจฉัยและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพราะหากไม่มีคำสั่งจากศาลฎีกาตนเองก็ไม่สามารถมาร้องขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยได้ โดยยืนยันว่าตนเองร้องเรียนในฐานะผู้ร้องต่อ ปปช.และในฐานะประชาชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตตรา 50
นายสนธยา กล่าวย้ำว่า เจตนาของตนเองคือต้องการให้องค์คณะตุลาการศาลฎีกาทุกท่าน โปรดพิจารณาวินิจฉัยว่าสิ่งที่ตนร้องเรียนมานั้นขัดหรือไม่ขัดต่อคำสั่งของศาลอย่างไร เนื่องจากในวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมาศาลฎีกามีการออกคำสั่งเวลา 10.30 น. จากนั้นเลยมา 2 ชั่วโมง 12.30 น. มีการขึ้นเวทีแถลงข่าวของหัวหน้าพรรคและ 10 สส.สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ส่อเจตนาว่า การกระทำของพวกคุณต้องมาแถลงต่อศาลพูดอย่างนั้นไปเพราะอะไร