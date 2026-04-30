ผบ.ตร.สั่งสอบด่วน! ดาบตำรวจภาค 9 ชวนหนุ่มบกพร่องทางสมองเล่นพนัน หากผิดจริงฟันวินัย-อาญาเด็ดขาด

รองโฆษกตร. เผย ผบ.ตร.สั่งสอบด่วน ปม ดาบตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ชวนหนุ่มบกพร่องทางสมองเล่นพนัน ย้ำหากผิดจริงโดนทั้งวินัย-อาญา
จากกรณีครอบครัวในจังหวัดพัทลุงร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่า “ดาบตำรวจ” สังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ชักชวนลูกชายวัย 20 ปี ที่มีความบกพร่องทางสมองไปเล่นพนันไฮโลในบ้านพัก และทำหน้าที่เป็นเจ้ามือเอง
ล่าสุด วันนี้ (30 เม.ย.) พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน พร้อมกำชับให้ดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้ทันที และให้รายงานกลับมาให้ทราบภายในวันนี้
"หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง โดยเฉพาะหากเป็นข้าราชการตำรวจ จะต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาด ทั้งทางวินัยและทางอาญา ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรง และมีโทษสูงกว่าบุคคลทั่วไป พร้อมยืนยันว่าการเล่นการพนันเป็นความผิดอยู่แล้ว ยิ่งเป็นข้าราชการตำรวจยิ่งต้องถูกลงโทษทั้งสองทาง ไม่มีข้อยกเว้น” พล.ต.ท.ชัยต์พจน กล่าว
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานข้อเท็จจริงจากตำรวจภูธรภาค 9 โดยหากพบการกระทำผิด จะมีการดำเนินการทันทีตามขั้นตอน พร้อมยืนยันว่าจะไม่ปล่อยผ่าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เรื่องนี้เข้าข่ายความผิดวินัยร้ายแรง
ทั้งนี้ มีรายงานว่าหน่วยงานต้นสังกัดได้เริ่มดำเนินการบางส่วนแล้ว เช่น การสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเปรียบเหมือน “พักนักกีฬาข้างสนาม” ก่อนพิจารณาบทลงโทษต่อไป