ปคม.ทลายบริษัท 18 มงกุฎ ตุ๋นแรงงานไทยนับร้อย ทำงานเกษตร ตปท.สูญเงินรวม 20 ล้าน

ปคม.ทลายบริษัท 18 มงกุฎ ตุ๋นแรงงานไทยนับร้อย ทำงานเกษตร ตปท.สูญเงินรวม 20 ล้าตำรวจปคม.ทลายบริษัทตุ๋นลวงโลก หลอกแรงงานไทยทำงานเกษตรนิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย พบผู้เสียหายกว่า 100 ราย สูญเงินรวม 20 ล้านบาท
วันนี้ (30 เม.ย.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ศิรเมศร์ เมธีธนวิจิตร์ ผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ รอง ผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.ท.เกียรติบดินทร์ วงค์งาม, พ.ต.ท.หญิงพัชราภรณ์ ส่องศรี,พ.ต.ท.ประเวศน์ แสงพรหม สว.กก.3 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นายธนาคาร อายุ 23 ปี และ นายธราเทพ อายุ 23 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2426 และ 2427/2569 ลงวันที่ 27 เม.ย.69 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางาน หรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ฯ, ร่วมกันโฆษณาจัดหางานโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ, ร่วมกันโดยทุจริต หรือ โดยหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน” ได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งใน ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
สืบเนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหาได้โพสต์ ในเพจชื่อ "หางานต่างประเทศ" รับสมัครแรงงานไทยไปทำงานเกี่ยวกับการเกษตร ที่ประเทศนิวซีแลนด์และประเทศออสเตรเลีย ได้รับเงินเดือน 90,000 – 100,000 บาท มีที่พักฟรี แต่ต้องมาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท เวิลด์ไวด์ วีซ่า โกลบอล เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เท่านั้น
จากนั้นเมื่อมีผู้สนใจก็จะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าทำสัญญา 80,000 บาท, ประกันชีวิต 40,000 บาท, การออกวีซ่า 9,750 บาท, ค่าแลกเงิน 33,000 บาท รวมรายจ่ายทั้งหมด 162,750 บาท ซึ่งบางรายต้องเอารถยนต์ไปจำนำ, ขายที่นา หรือกู้เงินมาจ่ายเป็นค่าสมัคร โดยภายหลังที่ได้ชำระเงินไปแล้ว กลุ่มของผู้ต้องหาได้นัดให้ผู้เสียหายเดินทางมาอบรมพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑลในวันที่ 25 เม.ย.แต่เมื่อถึงวันนัด ปรากฎว่าไม่สามารถติดต่อใครได้ จึงเชื่อว่าถูกหลอก กลุ่มผู้เสียหาย 100 กว่าราย มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสูญเงินรวมกว่า 20 ล้านบาทได้เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม. ให้ดำเนินคดีกับทางบริษัท เวิลด์ไวด์ วีซ่า โกลบอล เซอร์วิส จำกัด และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จากการสืบสวน ทราบว่า บริษัทดังกล่าวพึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ก.ย.68 ซึ่งจากคำให้การของผู้เสียหายพบว่าช่วงเดือน ก.ย.68 เริ่มถูกหลอกให้โอนเงินเป็นค่าเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ในส่วนโรงแรมที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นสถานที่จัดอบรมเพื่อไปทำงานต่างประเทศนั้น จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการจองเพื่อจัดอบรมแต่อย่างใด ซึ่งกลุ่มของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องมี จำนวน 4 ราย แบ่งหน้าที่กันทำ โดยมี นายวันเฉลิม เป็นกรรมการบริษัท, น.ส.พิชญ์จิราฯ หรือ แบม, นายธนาคาร และ นายธราเทพ ชุดสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม. ขออนุมัติศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งสืบทราบว่า นายธนาคาร และ นายธราเทพ หลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.ตาก จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธว่า มีหน้าที่จัดหาเอกสารสมัครงาน, พูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นขั้นตอนการสมัคร และการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ แล้วส่งต่อให้ น.ส.พิชญ์จิรา ทำสัญญาและจ่ายเงินต่าง ๆ ก่อนส่งมอบเงินทั้งหมดให้ นายวันเฉลิม โดยไม่ได้มีส่วนร่วมหลอกลวงกลุ่มผู้เสียหายแต่อย่างใด จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม. ดำเนินคดี ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวต่อไป