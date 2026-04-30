ปอศ.ทลายโกดังจีนเทาลอบขายครีมปลอมออนไลน์ ยึดของกลางกว่า 7 แสนชิ้น

ตำรวจ ปอศ.ทลายโกดังชาวจีน 3 ราย ลอบขายครีมปลอมในช่องทางออนไลน์ ยึดของกลางกว่า 7 แสนชิ้น
วันนี้ ( 29 เม.ย.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วิสศรุษฏ์ ไทยจันอัด สว.กก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ต.นพวัตติ์ ธารีจรัญพัฒน์ สว.กก.1 บก.ปอศ. นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ และหมายค้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเข้าตรวจค้นอาคารเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ,อาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร และ บ้านภายในซอยโบ้เบ้ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รวม 5 จุด พร้อมจับกุมนายเซ็งจิน ,นายชู่หยง และ นายชาดง ทั้งหมดสัญชาติจีนตรวจยึดของกลาง ครีมกันแดด ชุดเครื่องสำอาง เครื่องสำอางใช้บำรุงผิว ที่ปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้า 22 รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 704,085 ชิ้น
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ บก.ปอศ. ได้รับแจ้งจากตัวแทนผู้เสียหายว่ามี การลักลอบจำหน่ายครีมซอง ครีมกันแดด ชุดเครื่องสำอาง เครื่องสำอางใช้บำรุงผิว ยี่ห้อดัง โดยจำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ และจำหน่ายในราคาถูก โดยทำให้ประชาชนทั่วไปเชื่อว่าเป็นครีมที่ลดราคา เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางดังกล่าว
สอบสวนนายเซ็งจินให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือให้การปฏิเสธ เบื้องต้นแจ้งข้อหา“ร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร” ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป