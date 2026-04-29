รวบหนุ่มลูกครึ่งลวง ด.ญ.วัย 14 ให้รุ่นพี่รุมโทรม-ถ่ายคลิปเก็บหวังแบล็กเมล

ตำรวจคอมมานโดรวบหนุ่มลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย ลวงเด็กหญิงวัย 14 ปี ให้รุ่นพี่รุมโทรม 3 ต่อ 1 ซ้ำถ่ายคลิปหวังแบล็กเมลในภายหลัง
วันนี้ ( 29 เม.ย.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.ศิววงศ์ ดำรงสัจจ์ศิริ ผกก.3 บก.ปพ. พ.ต.ต.ชนภัช ศิริพงษ์ สว.กก.3 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายอนุชาติ หรือจอนห์ อายุ 36 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรี ที่ 303/2552 ลงวันที่ 5 พ.ย.52 ข้อหา “พรากผู้เยาว์ ,อนาจาร และข่มขืนกระทำชำเราฯ” ได้บริเวณบ้านเช่าแห่งหนึ่ง หมู่ที่ 12 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ทั้งนี้เมื่อปี 2550 นายจอนห์ ผู้ต้องหาได้ไปรับ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 14 ปีมาที่บ้านพักในพื้นที่ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จากนั้นได้ร่วมกับรุ่นพี่อีก 2 คน ใช้กำลังลากตัวเด็กหญิงผู้เสียหาย ขึ้นไปที่พักชั้น 2 แล้วลงมือผลัดกันข่มขืน พร้อมทั้งได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้หวังแบล็กเมลในภายหลัง
ต่อมา ด.ญ.เอ ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้ปกครองทราบ ก่อนพาเข้าแจ้งความความดำเนินคดีผู้ก่อเหตุทั้ง 3 ราย จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 3 รายไว้ ก่อนจับกุมทั้งหมดได้ในเวลาต่อมา แต่ระหว่างประกันตัวสู้คดี นายจอนห์ ได้หลบหนีไป นานกว่า 18 ปี กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมสืบทราบว่า นายจอนห์ ได้หลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.ราชบุรี จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงจึงนำตัวส่ง ศาลจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการกฎหมายต่อไป