ตร.เชิญตัวรถ SUV ก่อเหตุยิงสาวทอม ที่แท้เป็นกระบอกไล่นกประดิษฐ์เองไม่ใช่ปืน สารภาพทำไปเพราะคึกคะนองรู้เท่าไม่ถึงการณ์

จากกรณีวันที่ 28 เม.ย. 69 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก น.ส.เมย์ อายุ 30 ปี LGBTQ+ (ทอม) ว่าตนเองและแฟนสาวถูกรถยนต์คันหนึ่งขับตามประกบก่อนได้ยินเสียงปืนดังถึง 2 นัด จนต้องรีบขับขี่รถจยย.หนีตาย โดยไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไร ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวง ไม่กล้าออกไปไหนเพราะหวั่นเกิดอันตราย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 69 เวลาประมาณ ตี 3 เบื้องต้นได้แจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองนนทบุรี
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 29 เม.ย. 69 ที่ สภ.เมืองนนทบุรี พ.ต.อ.ชยชัย นาธนกาญจน์ ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี ,พ.ต.ท.เฉลิมฤทธิ์ ถาวร รองผกก.สส.สภ.เมืองนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองนนท์ ได้เชิญตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมด 3 ราย คือ นายนนท์ อายุ 17 ปี (คนนั่งซ้าย/คนขับรถวันเกิดเหตุ) นายเดียว อายุ 17 ปี (คนนั่งกลาง/นั่งข้างหลัง) นายบาส อายุ 17 ปี (คนนั่งขวา/คนยิง) และเชิญตัวเจ้าของรถคือพ่อของนายนนท์ (คนขับ) เข้ามาพร้อมของกลางวันเกิดเหตุคือ 1.รถยนต์ SUV ยี่ห้อ Ford Everest หมายเลขทะเบียน 1ขข 7876 กทม. 2.กระบอกไล่นก ซึ่งทั้ง 3 คน ได้ประดิษฐ์เอง เนื่องจากเรียกวิศวกร และทำเอาไว้ไล่นก แต่ในวันเกิดเหตุยิงเล่นเพราะคึกคะนอง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวทั้ง 3 ราย ทำประวัติไว้และจะเรียกทางผู้เสียหายเข้ามาคุยและให้ทั้ง 3 รายขอโทษ ซึ่งทั้งทางผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุไม่รู้จักกันมาก่อน
จากการสอบถามผู้ก่อเหตุทั้ง 3 ราย กล่าวว่า ในวันเกิดเหตุกำลังจะกลับไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อน แต่จังหวะที่ขับรถกลับเห็นว่าไม่มีคน จึงลองเอากระบอกไล่นกออกมายิงเล่น ซึ่งตนรู้สึกผิด และอยากจะขอโทษผู้เสียหาย ไม่ได้ตั้งใจจะทำ และไม่เคยรู้จักเขามาก่อน ไม่ได้มีปัญหากับเขา แต่ทำไปเพราะความคึกคะนอง และที่ประดิษฐ์เอาไว้ เพราะทั้ง 3 คน เป็นวิศวกร ทำไว้เพื่อไล่นก ใช้กระป๋องปลากระป๋อง และใช้แอลกอฮอล์ใส่ เขย่าก่อนจะยิง จะทำให้มีเสียงดังเหมือนปืน