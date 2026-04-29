สลดกระบะตกร่องน้ำสะพานถูกเหล็กแทงทะลุท้องเสียชีวิต

วันนี้ที่ 29 เมษายน 2569 เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา พ.ต.ท.วัชรพงศ์ เทียนประถัมภ์ สภ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งมี อุบัติเหตุรถกระบะถูก เหล็กข้างทางเสียบท้องคนขับ ได้รับบาดเจ็บสาหัส (และเสียชีวิตในเวลาต่อมา) เหตุเกิดบนถนนต่างระดับ หมายเลข 9 (มุ่งหน้าบางบัวทอง) ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี หลังได้รับแจ้ง จึงรุดไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ ในจุดเกิดเหตุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ้ง ,รถกู้ชีพ พร้อมแพทย์เวร จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจำนวนหนึ่ง
เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ มาถึงที่เกิดเหตุ พบว่าที่บนกลางสะพาน ในช่องเลนขวาสุด พบรถกระบะนิสสัน นาวาร่า สีเทาหมายเลขทะเบียน 2ฒร -4911 กรุงเทพมหานคร จอดดับเครื่องอยู่ โดยที่เบาะคนขับ พบร่างผู้ได้รับบาดเจ็บ นอนหมดสติ โดยมีเหล็กฉากขนาด 2 นิ้ว ยาวประมาณ 1 เมตร เสียบคาอยู่ที่หน้าท้องคนขับอยู่ ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย ได้พยายามที่จะทำการช่วยเหลือ และทำ CPR แต่ไม่เป็นผล พบว่าคนขับได้เสียชีวิตแล้ว จึงประสานให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รุดมาตรวจสอบ
นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุ ยังพบคนงานเป็นชาวเมียนมาร์ จำนวน 2 คนเป็นชาย 1 หญิง 1 โดยคนงานชื่อ นายเชื่อม อายุ 42 ปี คนงานชาวพม่า ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุ คนขับซึ่งเป็นหัวหน้างานชื่อ นายสุบรรณ ร้อยแก่นจันทร์ หรือ"สกาย" อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1731/8 ม.1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา กำลังพาตนทั้งสองคนมาจากลาดกระบัง เพื่อจะไปทำงานก่อสร้างที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว โดยมาถึงที่เกิดเหตุ ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น เมื่อจู่ๆรถก็เสียหลักเข้าข้างทาง แล้วตกร่องรางน้ำริมถนนก่อนขึ้นสะพาน ก่อนที่รถจะมาจอดบนสะพาน พอรถหยุด ตนก็เห็นมีเหล็กฉาก ดีดขึ้นมาจากใต้ท้องรถ แล้วทะลุเข้ามาเสียบหน้าท้องของหัวหน้า
ทางด้านพ.ต.ท.วัชรพงศ์ เทียนประถัมภ์ สภ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พร้อมชันสูตรพลิกศพกับแพทย์เวร และได้บันทึกภาพ ในที่เกิเหตุเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยที่ล้อหน้าขวายางแตก มีร่อยรอยคล้ายเหล็กเสียบจนเป็นรู และพบเหล็กฉากยาวกว่า 2 เมตร ที่ใต้ท้องรถ ที่ด้านล้อหลังขวาอยู่อีก 1 เส้น เบื้องต้นสันนิษฐานว่า คนขับอาจจะหลับใน ทำให้รถเสียหลัก แฉลบมาทางด้านขวา ก่อนที่ล้อหน้าขวาจะตกร่องน้ำ ที่มีเหล็กฉากวางแนวขวางทาง จากนั่นเหล็กก็หลุด แล้วดีดเสียบเข้าตัวรถ ก่อนทะลุเข้าแทงหน้าท้อง ของคนขับพอดี ทำให้เสียชีวิตดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จะได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนร่างผู้เสียชีวิต มอบให้ทางมูลนิธิฯ นำร่างส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง และจะประสาน ให้ญาติๆไปขอรับศพ ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป