รวบ 2 ชาวจีนปล่อยคลื่นดักสัญญาณมือถือ ส่ง SMS กดลิงก์ปลอม

ตร.ไซเบอร์แถลงจับกุม 2 ผู้ต้องหาชาวจีนตระเวนขับรถยนต์ติดตั้งเครื่องปล่อยคลื่นดักสัญญาณมือถือ ส่ง SMS หลอกกดลิงก์ปลอม
วันนี้ (29 เม.ย.) ที่กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พ.ต.ท.สุวิทยา มาประจักษ์ รอง ผกก.1 บก.สอท.4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ แถลงผลจับกุมชาวจีน 2 ราย พร้อมของกลางเครื่องส่งสัญญาณสถานีฐานจำลอง หรือ False Base Station หลังลักลอบติดตั้งในรถยนต์ตระเวนปล่อยคลื่นดักสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ก่อเหตุส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ปลอมหลอกลวงประชาชน
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ กล่าวว่า คดีสืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์ประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เฝ้าระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้เครื่องจำลองสถานีฐานปล่อยสัญญาณรบกวน และส่ง SMS หลอกลวงประชาชน โดยเมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา ตรวจพบสัญญาณผิดปกติคล้ายเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่มีประชาชนหนาแน่นหลายจุดใน กทม. จึงส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งเมื่อคืนวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 21.00 น. เจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อ BYD สีขาว ติดตั้งอุปกรณ์ต้องสงสัยและขับตระเวนในพื้นที่ ก่อนเข้าตรวจสกัดได้บริเวณตลาดดาวคะนอง แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ภายในรถพบชายสัญชาติจีน 2 ราย คือ นายเจียง จ้าวซือ อายุ 46 ปี และนายเฉิน อายุ 64 ปี พร้อมของกลางเครื่อง False Base Station จำนวน 1 เครื่อง และโทรศัพท์มือถืออีก 2 เครื่อง
เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองอ้างไม่ทราบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวผิดกฎหมายไทย อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ร่วมกันทำมีใช้นำเข้านำออก หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต” และ “ร่วมกันตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ กล่าวอีกว่า เครื่อง False Base Station มีลักษณะทำงานคล้ายเสาสัญญาณปลอม ใช้ปล่อยคลื่นดักสัญญาณมือถือประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ทำให้โทรศัพท์อ่อนสัญญาณหรือใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ก่อนสอดแทรกส่ง SMS ปลอมแนบลิงก์หลอกให้กด ซึ่งเข้าข่ายเป็นเครื่องมือที่ขบวนการสแกมเมอร์นิยมใช้ก่อเหตุหลอกลวงออนไลน์ในหลายประเทศ