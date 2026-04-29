สกัดจับแก๊งลอบขนบุหรี่เถื่อนจากเขมรเข้าไทย ยึดของกลางมูลค่ากว่า 3 ล้าน

ตำรวจทางหลวงสกัดจับขบวนการลักลอบขนบุหรี่เถื่อนจากกัมพูชาส่งขายไทย ยึดของกลางกว่า 3 หมื่นซอง รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท
วันนี้ (29 เม.ย.)ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 14.30 น. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. พ.ต.อ.แมน เม่นแย้ม รอง ผบก.ทล. พ.ต.อ.นโรตม์ ยุวบูรณ์ ผกก.3 บก.ทล.และ พ.ต.ท.ศตวรรฒ แวงแสน สว.ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. แถลงผลจับกุมนายมนตรี อายุ 43 ปี และ นายพรพรม อายุ 44 ปี พร้อมของกลางรถยนต์ยี่ห้อ มิตซูบิชิ สี ขาวตู้ทึบ ,บุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อต่างๆ รวม 31,750 ซอง มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท
พล.ต.ต.พรศักดิ์กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร ซึ่งสืบทราบว่าจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบนำบุหรี่ต่างประเทศจากประเทศกัมพูชา ลักลอบขนส่งเพื่อกระจายจำหน่ายในพื้นที่ชั้นในของประเทศไทย จึงได้ออกตรวจตราตามเส้นทางรับผิดชอบอย่างเข้มงวดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่พบรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ตู้ทึบ) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ สีขาว มีพฤติการณ์น่าสงสัยขับขี่มาจาก จ.ตราด มุ่งหน้า จ.จันทบุรี เจ้าหน้าที่จึงติดตามจนถึงบริเวณ ทล.3 กม.302-303 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ก่อนแสดงตัวขอตรวจสอบ
ด้าน พ.ต.อ.นโรตม์ กล่าวว่าจากการตรวจค้นภายในตู้ทึบท้ายรถ เจ้าหน้าที่พบบุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อต่าง ๆ จำนวนมากรวมทั้งสิ้น 31,750 ซอง โดยไม่มีตราประทับเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย จึงควบคุมตัว นายมนตรี คนขับ และ นายพรพรม ผู้โดยสาร พร้อมยึดรถบรรทุกและโทรศัพท์มือถือไว้เป็นของกลาง
ส่วน พ.ต.ท.ศตวรรฒ กล่าวว่าสอบสวนเบื้องต้นทั้งสองให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างให้ขนบุหรี่เถื่อนดังกล่าว โดยทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำไปกระจายจำหน่ายในพื้นที่ชั้นในของไทย เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560” ก่อนนำตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการรายใหญ่ต่อไป