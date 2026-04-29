“เบิร์ด วันว่างๆ” กลับถึงไทยแล้ว ตร.ประชุมคดีจ่อแจ้งข้อกล่าวหา

รอง ผบช.ไซเบอร์ เผย“เบิร์ด วันว่างๆ” เดินทางกลับถึงไทยเมื่อคืนที่ผ่านมา ด้านตำรวจมีการประชุมสรุปคดีแจ้งข้อกล่าวหา
วันนี้ (29 เม.ย.) พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. เปิดเผยความคืบหน้าว่า หลังจากเมื่อวานนี้ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินการปิดเพจ “เบิร์ด วันว่างๆ” รวมถึงบัญชีในอีก 3 แพลตฟอร์ม ล่าสุดได้ประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และดำเนินการปิดบัญชีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จากการตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่า 3 บัญชีที่ถูกปิดไปนั้นอยู่บนแพลตฟอร์ม Facebook ซึ่งทางชุดทำงาน สอท.2 ยังพบอีก 2 บัญชีของ “เบิร์ด วันว่างๆ” อยู่บน YouTube และ TikTok โดยวันนี้จะมีการประชุมรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอให้กระทรวงดีอีดำเนินการปิดเพิ่มอีก 2 บัญชีดังกล่าว
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเนื้อหาลักษณะไม่เหมาะสม ขออย่ากดไลก์ อย่ากดแชร์ หรือร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ให้ช่วยกันกดรีพอร์ตแทน
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า “เบิร์ด วันว่างๆ” ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่วนการกระทำที่เกิดขึ้น พิจารณาแล้วว่าเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และสามารถออกหมายเรียก หรือเสนอศาลออกหมายจับได้ หากมีเหตุอันควรเชื่อว่ากระทำผิด
ทั้งนี้ ชุดทำงาน สอท.2 มีกำหนดประชุมช่วงบ่ายวันนี้ ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี เพื่อสรุปแนวทางดำเนินคดีต่อไป