“ราชทัณฑ์” แจง “ทักษิณ” พักโทษแต่ต้องติดกำไล EM ตามเงื่อนไขคุมประพฤติ

MGR Online - กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงกรณีการพักการลงโทษ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี พักโทษ วันที่ 11 พ.ค.69 ให้ติดกำไล EM ตามเงื่อนไขคุมประพฤติ
วันนี้ (29 เม.ย.) กรมราชทัณฑ์ เผยแพร่เอกสารชี้แจง โดยระบุว่า มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ครั้งที่ 4/2569 โดยมีนักโทษเด็ดขาดเข้ารับการพิจารณา ทั้งสิ้นจำนวน 920 ราย ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ การพักการลงโทษกรณีปกติจำนวน 859 ราย ไม่เห็นชอบ จำนวน 49 ราย รอไว้ จำนวน 2 ราย และเห็นชอบพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ จำนวน 10 ราย
โดยในจำนวนนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบพักการลงโทษกรณีปกติให้แก่นายทักษิณ ชินวัตร และมีเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) จนกว่าจะพ้นโทษ โดยมีเหตุผลให้ได้รับการ พักการลงโทษ ดังนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 มาตรา 52 (7) กฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดฯ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการนำพฤติการณ์แห่งคดี ระยะเวลาการคุมประพฤติ ความน่าเชื่อถือของผู้อุปการะ ผลกระทบด้านความปลอดภัยของสังคม และการได้รับการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยภายในเรือนจำ มาประกอบการพิจารณาพักการลงโทษ ประกอบกับมีเหตุผลพิเศษสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจพิจารณาสามารถผ่อนปรนให้ได้รับการพักการลงโทษด้วยเหตุผล มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เหลือโทษจำต่อไปไม่เกิน 1 ปี ผ่านการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยจนน่าเชื่อว่าสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น และมีผลการประเมินตามแบบประเมินความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อย ซึ่งนายทักษิณฯ จะเข้าเกณฑ์การพักการลงโทษกรณีปกติในวันที่ 10 พ.ค.69 และสามารถปล่อยตัวคุมประพฤติได้ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.69 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายทักษิณ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติที่กำหนด จนกว่าจะพ้นโทษ