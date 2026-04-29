กอ.รมน.ภาค 1 ผนึกเอกชนรับซื้อผลผลิตเกษตร ช่วยพยุงราคาหลังต้นทุนพุ่ง ส่งต่อกองทัพเสริมขวัญกำลังใจทหาร

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2569 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 1 (กอ.รมน.ภาค 1) โดย กอ.รมน.กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท สิงห์โตทอง ดำเนินโครงการสนับสนุนการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มสูง และกระทบต่อการนำผลผลิตออกจำหน่าย
การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกร พร้อมทั้งสร้างช่องทางระบายผลผลิตในช่วงที่ตลาดชะลอตัว โดยผลผลิตที่รับซื้อจะถูกนำไปมอบให้กับกองทัพภาคที่ 1 เพื่อใช้บริโภคภายในหน่วย
ทั้งนี้ การส่งมอบผลผลิตให้กำลังพลในกองทัพ นอกจากช่วยสนับสนุนเกษตรกรแล้ว ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป