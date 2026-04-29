รวบ จนท.เขตธนบุรีปลอมสูติบัตรสวมสัญชาติให้ต่างด้าว

ปปป.-ปปช.-ปปท.-ดีเอสไอ-ปกครอง เปิดยุทธการ "ย้อนเกล็ดมังกร" ทลายแก๊งปลอมสูติบัตรสวมสัญชาติให้ต่างด้าว รวบเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนเขตธนบุรีพร้อมสมุนรวม 6 ราย
วันนี้ (29 เม.ย. ) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป.ร่วมกับ นายพัฒนพงศ์ จันทร์เพ็ชรพูล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการ ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำกำลังจับกุมขบวนการลักลอบออกใบสูติบัตรให้คนไร้สัญชาติสวมรอยเป็นคนไทย ได้ผู้ต้องหา 6 ราย ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยจับกุมทั้งหมดได้ที่สำนักงานทะเบียนเขตธนบุรี และบ้านพักในพื้นที่ ย่านฝั่งธนบุรี
สืบเนื่องจากกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนว่า มีขบวนการลักลอบออกใบสูติบัตรให้คนไร้สัญชาติสวมรอยเป็นคนไทย จึงลงพื้นที่ตรวจสอบจนพบข้อมูลว่าบัตรดังกล่าวออกมาจากสำนักงานทะเบียนเขตธนบุรี ก่อนประสานทีมสืบสวนลากไส้ขบวนการนี้ จนพบว่ามี "เกลือเป็นหนอน" เป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมมือกับคนนอก ปลอมแปลงเอกสารใบสูติบัตรอย่างอุกอาจ
ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังผู้ต้องหา 2 กลุ่ม ดังนี้ผู้ต้องหากลุ่มที่ 1 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดสำนักงานทะเบียนเขตธนบุรี จำนวน 1 ราย ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน "เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำการรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ และฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต"
ผู้ต้องหากลุ่มที่ 2 เป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 5 ราย ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำการรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต" ก่อนนำตัวทั้งหมดพร้อมของกลางเอกสารหลายรายการนำมาตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป