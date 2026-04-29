สาวทอมขับขี่รถจยย.หนีตาย ถูกรถ SUV ประกบไล่ยิง 2 นัด คาดคู่กรณีเมาเพราะไม่เคยมีเรื่องกับใคร

วันที่ 28 เม.ย. 69 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก น.ส.เมย์ อายุ 30 ปี LGBTQ+ (ทอม) ว่าตนเองและแฟนสาวถูกรถยนต์คันหนึ่งขับตามประกบก่อนได้ยินเสียงปืนดังถึง 2 นัด จนต้องรีบขับขี่รถจยย.หนีตาย โดยไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไร ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวง ไม่กล้าออกไปไหนเพราะหวั่นเกิดอันตราย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 69 เวลาประมาณ ตี 3 เบื้องต้นได้แจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองนนทบุรี
น.ส.เมย์ กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน ช่วงเวลาตี 3 ขณะตนเองขับขี่รถจยย.ซ้อนแฟนสาวออกจากซอยเลี่ยงเมือง 5 ขณะนั้นเองได้มีรถยนต์ SUV ยี่ห้อ Ford Everest สีขาว (ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน) ขับมาด้วยความเร็ว แล้วแซงเพื่อประกบข้าง ตอนนั้นตนเองได้ยินเสียงดัง "ปัง" คิดว่ายางรถของเขาระเบิด ก็ไม่ได้เอะใจหรือสงสัยอะไร เมื่อขับขี่รถจยย.ไปเรื่อยๆจนถึงจุดกลับรถหน้าตลาด อตก. 3 ปรากฏว่ารถคันดังกล่าวได้ขับแซงไปข้างหน้าและก่อนจะกลับรถมีเสียงดัง "ปัง" เป็นครั้งที่ 2 อีก ตนแน่ใจเลยว่าไม่ใช่ยางระเบิดแน่ คาดว่าเป็นเสียงปืนที่เขายิงเข้ามาใส่ตนกับแฟนสาว ตอนนั้นตนรู้สึกแปลกใจและตกใจกลัวมาก จึงชะลอรถจยย.ไม่กล้าขับขี่ไป ปรากฏว่าตนเห็นรถคันดังกล่าวไปจอดรอตนเองอยู่ข้างหน้า ตนจึงคิดว่าเขาคงพุ่งเป้ามาที่ตนกับแฟนแน่นอน ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนคิดไม่ถึงเลย เพราะตนไม่เคยมีเรื่องกับใคร ทำแต่งาน ถึงเวลาก็กลับบ้านไม่ได้ไปไหน ไม่เข้าใจว่าเขาทำเพื่ออะไร ทำทำไม และตนเป็นผู้หญิง ถ้าตนกวนประสาทหรือขับรถไม่ดีก็บอกได้หรือจอดรถลงมาคุยกัน ไม่ใช่มาทำแบบนี้ เรื่องที่เกิดขึ้นตนกับแฟนรู้สึกกลัวมากไม่กล้าออกไปไหนเลยทุกวันนี้ แม้กระทั่งไปทำงาน เก็บตัวอยู่แต่ในห้อง และได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี หลังเกิดเหตุคืนนั้น
สำหรับจุดเกิดเหตุบนถนนเส้นนี้คาดว่าคนขับเมา และอาจจะคิดว่าตนเป็นผู้ชาย และขับขี่รถเกะกะขวางลูกหูลูกตา จึงก่อเหตุแบบไม่เกรงกลัวเพราะขาดสติ เนื่องจากดูจากกล้องวงจรปิดแล้วพบว่ารถคันดังกล่าว ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูง
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองนนทบุรี ได้เชิญตัวผู้เสียหายและแฟนสาวเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิด และจะเรียกคนขับรถยนต์ยี่ห้อ Ford Everest สีขาว (ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน) เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อไป