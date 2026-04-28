ตร.จัดค่ายดนตรี-กีฬา ปิดเทอม เสริมทักษะลูกหลานตำรวจ ห่างไกลยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสริมสร้างทักษะดนตรีและกีฬาแก่บุตรหลานข้าราชการตำรวจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วงปิดเทอม
วันนี้ (28 เม.ย.) เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างทักษะดนตรี กีฬา ช่วงปิดภาคการศึกษาแก่บุตรหลานข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 2” ณ สโมสรตำรวจ เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องข้าราชการตำรวจตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งเสริมให้บุตรหลานข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการได้ไช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข
โครงการเสริมสร้างทักษะดนตรี กีฬา ช่วงปิดภาคการศึกษาแก่บุตรหลานข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้มีการสอนทักษะดนตรี 7 ชนิด ได้แก่ เปียโน กีตาร์ อูคูเลเล่ ไวโอลิน กลองชุด ขิม และขับร้อง ให้แก่บุตรหลานข้าราชการตำรวจ อายุตั้งแต่ 6 - 15 ปี จำนวน 80 คน และสอนทักษะด้านกีฬา 3 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล กรีฑา และว่ายน้ำ ให้แก่บุตรหลานข้าราชการตำรวจ อายุตั้งแต่ 8 - 15 ปี จำนวน 100 คน โดยมีการเสริมสร้างทักษะตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 6 พฤษภาคม 2569 ณ อาคารสโมสรตำรวจ, สนามบุณยะจินดา และสระว่ายน้ำสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
พล.ต.ท.ชัยต์พจน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 นโยบาย 6 เร่งรัด ข้อ 2 การปรับปรุงสวัสดิการตำรวจและครอบครัว โดยการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีและกีฬาเป็นมาตรการเชิงป้องกันที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ พัฒนาทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัย การทำงานเป็นทีม และการใช้เวลาว่าว่างให้เกิดประโยชน์ อันเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยาเสพติดในเด็กและเยาวชน และสามารถนำทักษะที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ต่อไป