ขายขนมงานวัดไม่รุ่ง! หนุ่มมือพิการตัดสินใจงัดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหาเงินยาไส้

วันที่ 28 เม.ย. พ.ต.อ.โอภาส หาญณรงค์ ผกก.สน.ภาษีเจริญ และ พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม สนธิกำลังฝ่ายสืบสวนจับกุมตัว นายวีระพัฒ หรือต้อม (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 18 ปี ชาว จ.อุตรดิตถ์ พร้อมของกลาง .เสื้อคอกลมสีดำ มีอักษร THAT BITCH GAROLE DID IT จำนวน 1 ตัว กางเกงยีนส์ขายาว จำนวน 1 ตัว กระเป๋าสะพายสีแดง มีอักษร HOBS จำนวน 1 ใบ รองเท้าแตะสีครีม จำนวน 1 คู่ และ รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นมีโอ สีน้ำเงิน ติดทะเบียน วงต 945 กทม. จำนวน 1 คัน โดยจับกุมตัวได้ที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่ ปากซอยบางพรม 45 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม.
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าพนักงานชุดจับกุมได้รับแจ้งมีเหตุคนร้ายร่วมกันลักทรัพย์ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ ที่ซอยเพชรเกษม 20 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และได้สั่งการให้รีบติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด เนื่องจากคดีนี้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชน และเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน ต่อมาชุดจับกุมสืบสวนทราบว่าคนร้ายในคดีนี้น่าจะหลบหนีมาพักอยู่ที่ซอยบางพรม 45 จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบนายวีระพัฒ มีตำหนิรูปพรรณตรงกับบุคคลที่ก่อเหตุที่วงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ โดย นายวีระพัฒ รับว่าเป็นบุคคลในภาพวงจรปิดจริง และร่วมกับ นายเจษฎา หรือหรั่ง เรงคำ เพื่อนที่ยังหลบหนีใช้เหล็กงัดตู้ซักผ้าหยอดเหรียญลักเอาเงินสดมาใช้จ่ายจริง
"ตนเป็นบุคคลพิการแขนลีบ ก่อนหน้านี้จึงเลือกอาชีพทำมาหากินไม่ได้มาก แม้จะพยายามรับขนมเค้กโบราณไปตระเวนขายตามงานวัดรายได้ก็ไม่พอใช้ เลยตัดสินใจร่วมกับ นายเจษฎา หรือหรั่ง เรงคำ เพื่อนสนิทที่ยังหลบหนีขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นำเหล็กไปงัดตู้ซักผ้าหยอดเหรียญลักเอาเงินสดมาใช้จ่าย กระทั่งถูกตำรวจติดตามมาจับกุมตัวไว้ได้ดังกล่าว" นายวีระพัฒ ยอมรับสารภาพ
เบื้องต้นชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหา ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใด ๆ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม นำตัวส่งพนักงานสอบสวนก่อนติดตามจับกุม นายเจษฎา หรือหรั่ง เรงคำ ผู้ต้องหาอีกคนที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีต่อไป.