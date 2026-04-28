รอง ผบ.ตร.ลุยเอง! ทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ย่านแพรกษา ยึดของกลางมูลค่า 200 ล้าน รวบ 7 ผู้ต้องหา เร่งล่าตัวการใหญ่

รอง ผบ.ตร.ลุยเอง! ทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ย่านแพรกษา ยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 200 ล้าน หลังตำรวจสืบสวนล่อซื้อแกะรอยเครือข่ายขายออนไลน์ พบเงินหมุนเวียนวันละหลายล้าน รวบ 7 ผู้ต้องหา เร่งขยายผลล่าตัวการใหญ่ พร้อมเดินหน้าปราบปรามทั่วประเทศ ตัดวงจรเข้าถึงในกลุ่มเยาวชน
วันนี้ (28 เม.ย.) พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปบย.ตร.) นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงาน ร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจค้นโกดังเก็บสต๊อกบุหรี่ไฟฟ้าย่านแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โดยการปฏิบัติการครั้งนี้ มี พล.ต.ต.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1, พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล, พล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ, พ.ต.อ.สมพล ใจดี รองผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 และ พ.ต.อ.จักรกฤช ศรีโรจนากูร ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ เข้าร่วม
ผลการตรวจค้นพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 20,000 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้ 7 ราย
พล.ต.อ.นิรันดร เปิดเผยว่า การเข้าตรวจค้นครั้งนี้เป็นการทลายเครือข่ายจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์รายใหญ่ หลังเจ้าหน้าที่สืบสวนพบการลักลอบจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ชื่อ “Shisha Chic” จึงวางแผนล่อซื้อและติดตามจนพบแหล่งเก็บสินค้า ก่อนขออนุญาตเข้าตรวจค้นและจับกุม
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้ง 7 รายให้การว่าเป็นเพียงลูกจ้าง มีหน้าที่บรรจุหีบห่อสินค้าตามคำสั่งซื้อที่เข้ามาทางเว็บไซต์ และนำส่งผ่านบริษัทขนส่งพัสดุ โดยใช้รถตู้ขนส่งสินค้าออกจากโกดังเป็นประจำทุกวัน
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของกลาง พบว่ามียอดสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าเฉลี่ยมากกว่า 1,000 ชิ้นต่อวัน และมีเงินหมุนเวียนวันละหลายล้านบาท
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาตามพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560และพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ในความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า และร่วมกันช่วยซ่อนเร้นหรือจำหน่ายสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร
พล.ต.อ.นิรันดร ยังสั่งการให้ขยายผลไปถึงตัวการและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมพิจารณาดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เพิ่มเติม พร้อมกันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเดินหน้าปฏิบัติการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้จำหน่ายรายใหญ่ ช่องทางออนไลน์ และร้านค้าลักลอบจำหน่าย เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึง และตัดวงจรการแพร่ระบาดอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าได้ที่สายด่วน 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง และในอนาคตจะเพิ่มช่องทางการแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Police Care อีกทางหนึ่งด้วย