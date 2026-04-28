ตะครุบสาวบัญชีม้าโยงคดีฉ้อโกงออนไลน์ 46 คดี

ตำรวจกองปราบ ตามรวบสาวบัญชีม้า หลอกเหยื่อเทรดหุ้น พบเชื่อมโยงคดีฉ้อโกงออนไลน์ 46 คดี สารภาพได้ค่าตอบแทนบัญชีละ 5 พันบาท
วันนี้ (28 เม.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ต.นุกูล ใจอารี สว.กก.4 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.พรนภาฯ อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 10805/2568 ลงวันที่ 12 พ.ย. 68 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” นอกจากนี้ ยังมีหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ และศาลจังหวัดน่าน ในคดีลักษณะเดียวกันอีก 2 หมายได้บริเวณบ้านพักไม่มีเลขที่ ม.7 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
สืบเนื่องจากได้มีมิจฉาชีพชักชวนผู้เสียหายผ่านเฟซบุ๊ก ชื่อ “ปิติ ทรงเจริญ” หลอกผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนซื้อขายหุ้นระยะสั้น โดยมีการโอนเงินไปยังบัญชีม้าหลายครั้ง หนึ่งในนั้นเป็นชื่อบัญชีของ น.ส.พรนภา ผู้ต้องหารายนี้ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการไว้ กระทั่งสืบทราบว่า ผู้ต้องหาหลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จึงนำกำลังจับกุมได้กล่าว
สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า ได้รับจ้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปิดบัญชีธนาคารรวม 7 บัญชี ได้รับค่าตอบแทนบัญชีละ 5,000 บาท จากนั้นมีคนพาข้ามไปประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทางธรรมชาติ เพื่อรอสแกนหน้าโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร ก่อนถูกปล่อยตัวกลับประเทศไทยกระทั่งมาถูกจับกุมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบในฐานระบบแจ้งความออนไลน์ของเจ้าหน้าที่พบบัญชีธนาคารของ น.ส.พรนภา ใช้สำหรับเป็นบัญชีม้ารับโอนเงินจากผู้เสียหายถึง 46 คดี จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป