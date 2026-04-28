รวบหนุ่มตกงานสิ้นคิด! ปั่นจักรยานลักป้ายสะท้อนแสงแนวสะพาน-ไหล่ทาง ขายแลกเงิน

ตำรวจทางหลวง รวบคาหนังคาเขา หนุ่มปั่นจักรยานลักป้ายสะท้อนแสงแนวสะพาน-ไหล่ทาง เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุผู้ใช้รถใช้ถนนยามค่ำคืน อ้างตกงานไม่มีเงินใช้จ่าย
วันนี้ (28 เม.ย.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลาจุริราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.วันชนะ ทิพย์อาสน์ ผกก.4 บก.ทล. พ.ต.ท.บดินทร์ ชูเฉลิม สวญ.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. พ.ต.ต.ณรงค์ ละครชัย สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.ร.ต.ท.พิชัย ดู่ป้อง รอง สว.(ป) ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. และ ร.ต.ท.มานัตร์ เจริญรอง สว.(ป.) ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นายชัยยันต์ (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปีพร้อมของกลางแผ่นป้ายสะท้อนแสง จำนวน 3 อัน และ ค้อน 1 เต้า ได้บริเวณทล.12 กม. 560+281 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงพระลับ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ว่า มีคนร้ายได้ขโมยแผ่นป้ายสะท้อนแสง ที่ติดตามแนวสะพานและแนวกั้นไหล่ทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนนในเวลากลางคืนได้สูญหายเป็นจำนวนมาก เกรงว่าประชาชน ที่ใช้ถนนในเวลากลางคืน จะได้รับอุบัติเหตุ
ต่อมาขณะเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจตราเพื่อหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ เมื่อมาถึงบริเวณ ทล.12 กม.560+281 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พบ นายชัยยันต์ กำลังใช้ค้อนถอดนอตยึดแผ่นป้ายสะท้อนแสง บริเวณราวสะพาน จึงได้แสดงตัวตรวจค้นพบแผ่นป้ายสะท้อนแสง อยู่ในมือจำนวน 1 แผ่น และได้ตรวจสอบรถจักรยาน พบแผ่นเป้าสะท้อนแสงอีก 2 แผ่น ในตะกร้าด้านหน้ารถ จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางมาสอบสวน
โดย นายชัยยันต์ ให้การรับสารภาพว่า ตนตกงาน ไม่มีเงิน จึงได้มาถอดแผ่นป้ายสะท้อนแสงตามราวสะพานเพื่อนำไปขาย แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเสียก่อน เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์” ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป