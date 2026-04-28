มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” เชิดชู “ด.ต.ศุภมิตร” อดทนยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ แม้ถูกกดดันจนสโตรก ผบ.ตร.สั่งดูแลรักษาเต็มที่

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” ด.ต.ศุภมิตร ตำรวจจราจรสิงห์บุรี อดทนอดกลั้นแอดมินเพจยั่วยุ ยืนหยัดทำหน้าที่จนสโตรก - ผบ.ตร.กำชับดูแลการรักษาและสวัสดิการ
วันนี้ (28 เม.ย.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้วให้” ให้กับ ด.ต.ศุภมิตร พวงประเสริฐ ผู้บังคับหมู่ งานจราจร สภ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ที่ปฏิบัติหน้าบังคับใช้กฎหมายจราจรเรื่องความเร็วเกินกำหนด ลดการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อดทนต่อความเจ็บใจและแรงกดดันจนเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตก หรือ สโตรก จากกรณีแอดมินเพจหนึ่งไลฟ์กดดันการปฏิบัติหน้าที่ เหตุเกิดเมื่อเดือนมีนาคม 2568
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ด.ต.ศุภมิตร ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมคติตำรวจ โดยเฉพาะข้อที่ว่า “อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก” โดยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางอากาศร้อนจัด กลับมีผู้ไม่ประสงค์ดีถ่ายคลิปวิดีโอ ไลฟ์สดยั่วยุกดดันอยู่นาน แต่ทาง ด.ต.ศุภมิตร ได้ใช้ความอดทนอดกลั้น ปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีลักษณะของการที่จะตอบโต้ และยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา ภาวะกดดันในตอนนั้น ทำให้เกิดความเครียด เกิดอาการสโตรก จนล้มลงไป ซึ่งปัจจุบันยังพักรักษาตัวอยู่ ยังมีอาการซีกขวาอ่อนแรง
จากความมุ่งมั่น อดอทน ไม่หวั่นไหวต่อการปฏิบัติหน้าทีของ ด.ต.ศุภมิตร ครั้งนี้ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณามอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” ให้ ซึ่งกรณีนี้เป็นเรื่องจริง เหตุการณ์จริงที่เผยแพร่ออกไปในสื่อสังคมออนไลน์ เห็นการทำงานจริงของตำรวจที่ต้องเผชิญความกดดันหลากหลายรูปแบบ และทำหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วน เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้เห็นภาพของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทนอดกลั้น สมตามอุดมคติของตำรวจ
ในส่วนการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุนั้น พนักงานสอบสวน สภ.พรหมบุรี ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในหลายข้อหา อาทิ ร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่ให้ได้รับอันตรายสาหัส, ร่วมตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการการพิจารณาของอัยการ โดยยืนยันว่า การทำสำนวนเป็นไปตามพยานหลักฐานและให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
ทั้งนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฝากให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับดูแลเรื่องการรักษา และสวัสดิการต่างๆ แก่ ด.ต.ศุภมิตร ให้ดีที่สุด