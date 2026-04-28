เลื่อนฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้อง อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด ยื่นฟ้องรอง ปธ.ศาลปกครองสูงสุด ปมนำคดี “โจ๊ก” ฟ้อง “บิ๊กต่าย” เข้าที่ประชุมใหญ่

ศาลอาญาคดีทุจริตเลื่อนนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้อง อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด ยื่นฟ้องรอง ปธ.ศาลปกครองสูงสุด ปมนำคดี “โจ๊ก” ฟ้อง “บิ๊กต่าย” ปมให้ออกจากราชการไว้ก่อน เข้าที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ไป 16 มิ.ย.นี้
วันนี้ (28 เม.ย.) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดฟังคำสั่งในชั้นตรวจฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คดี อท.61/2569 ที่ นายอำพน เจริญชีวินทร์ อดีตตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด มอบอำนาจให้ทนายความ ยื่นฟ้อง นายสุชาติ มงคลเลิศลพ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ในความผิดฐาน รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ
โจทก์ฟ้องอ้างว่า สืบเนื่องจากขณะที่ นายสุชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด ได้นำคดีของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ยื่นฟ้อง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน เข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และได้ลงนามรับรองในคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.2/2569 ว่า ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้เกษียณอายุราชการไปแล้วจำนวน 4 ท่าน เป็นผู้จัดทำคำพิพากษาและได้ร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะจัดทำต้นร่างคำพิพากษา ในคดีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยื่นฟ้อง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ซึ่งเป็นการรับรองอันเป็นเท็จ เนื่องจากตุลาการทั้ง 4 ท่าน ได้เกษียณอายุราชการไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 แต่คดีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ฯ ได้ถูกนำเข้าที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เพื่อวินิจฉัยและมีมติในวันที่ 17 ธันวาคม 2568 จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการจัดทำคำพิพากษาโดยตุลาการทั้ง 4 ท่าน ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว และตุลาการทั้ง 4 ท่าน ไม่ได้อยู่ร่วมในที่ประชุมใหญ่
การกระทำดังกล่าวของ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด จึงเป็นการรับรองคำพิพากษาอันเป็นเท็จ
โดยในวันนี้ฝ่ายจำเลย ได้ส่งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเข้าฟังคดี ส่วนโจทก์ส่งทนายความเข้ารับฟัง
เบื้องต้นทนายความโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายความ โดยส่งสำเนาคำร้องขอถอนทนายความให้โจทก์แล้ว แต่โจทก์อยู่ระหว่างปฎิบัติภารกิจที่ต่างจังหวัดยังไม่ลงนามอนุญาตคำร้องดังกล่าว
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่แน่ชัดว่าโจทก์จะยินยอมให้ถอนทนายความโจทก์หรือไม่ จึงให้รอไว้สอบโจทก์ในนัดหน้าวันนี้ให้โจทก์ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ส่วนฝังจำเลยเห็นควรมีหนังสือให้ศาลปกครองทำหนังสือชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาคดี ดังกล่าวใน 3 ประเด็น เช่น แนวทางการนำคดีเข้าที่ประชุมใหญ่มีหลักเกณฑ์อย่างไรกรณีมีมติขัดแย้งองค์ประชุมจะต้องมีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร การที่องค์คณะเกษียณอายุก่อนที่จะคดีจะเข้าองค์ประชุมมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีอย่างไร โดยให้ทำหนังสือชี้แจงมา ในวันที่ 29 พ.ค. 2569
คดีนี้ศาลนัดฟังคำสั่งคดี หรือคำพิพากษาในชั้นตรวจฟ้อง อีกครั้งในวันที่ 16 มิ.ย. 2569 เวลา 09:00 น.