รวบโจรมืออาชีพตระเวนลักทรัพย์ต่อเนื่อง ย่านหทัยราษฎร์ เน้นสถานที่ป้องกันต่ำ

ตำรวจ สน.นิมิตรใหม่ จับชายวัยกลางคน ตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ต่อเนื่อง ย่านหทัยราษฎร์ สารภาพก่อเหตุจนชำนาญ เลือกเป้าหมายป้องกันต่ำ
วันนี้ (28 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สน.นิมิตรใหม่ นำกำลังเข้าจับกุมตัวคนร้ายเป็นชายวัยกลางคน (ไม่ประสงค์ออกนาม) หลังก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์ต่อเนื่องในพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและชาวบ้านอย่างหนัก โดยพบพฤติการณ์สุดแสบทำเป็นอาชีพ ไม่สนกฎหมาย
โดยภายหลังจากการขยายผลและการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุหลายแห่ง พบว่า ผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมสำรวจพื้นที่เป้าหมายอย่างใจเย็น โดยเฉพาะ ร้านขายข้าวแกงปักษ์ใต้ชื่อดังย่านถนนหทัยราษฎร์ คนร้ายจะอาศัยช่วงเวลาที่เจ้าของร้านเผลอ หรือช่วงกลางคืนที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ แอบย่องเข้าไปภายในร้านและเคหสถานเพื่อกวาดทรัพย์สินทุกอย่างที่ขวางหน้า
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางที่ตรวจพบในที่พักและจุดซ่อน ซึ่งสร้างความตกตะลึงให้แก่ชุดจับกุม เนื่องจากคนร้ายไม่ได้เน้นเพียงทรัพย์สินที่มีค่าสูง แต่กลับเน้น ของกินและของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปใช้เองหรืออาจนำไปจำหน่ายต่อในตลาดมืด โดยรายการของกลางประกอบด้วย หม้อทำกับข้าวขนาดใหญ่ กระทะ เครื่องครัวต่างๆ น้ำอัดลมหลายแพ็ก และเครื่องดื่มชูกำลัง
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำมาแล้วหลายครั้งจนเกิดความชำนาญ โดยจะเลือกเป้าหมายที่การป้องกันต่ำ เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ซึ่งมีระวางโทษจำคุกสูงกว่าการลักทรัพย์ทั่วไป เนื่องจากเป็นการกระทำผิดในยามวิกาลที่ซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สน.นิมิตรใหม่ เพื่อสอบปากคำโดยละเอียด และดำเนินการส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป พร้อมกันนี้ ได้ฝากเตือนผู้ประกอบการให้เพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยภายในร้านอย่างสม่ำเสมอ