ศาลอาญา จำคุก “สจ.กอล์ฟ” 1 ปี 12 เดือน พาลูกน้องทำร้ายตำรวจ ตชด.คาหน่วยเลือกตั้ง ที่ จ.สงขลา

ศาลอาญาพิพากษาจำคุก“สจ.กอล์ฟ” 1 ปี 12 เดือน พาลูกน้องทำร้ายตำรวจ ตชด.คาหน่วยเลือกตั้ง ที่ จ.สงขลา เมื่อปี 2568
วันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา ศาลอาญาอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ อ1823/2568 ที่ ด.ต.นิสาธิต คงเทพ โจทก์ ฟ้อง นายสิรดนัย พลายด้วง หรือ สจ.กอล์ฟ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเป็นลูกชาย นายยมยศ พลายด้วง หรือ “โกถึก” สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์, นายพงศ์เทพ ฟรีด้อม, นายหนุ่มเสก ทองศรี, นายรพีพงศ์ สวัสดิ์ชูแก้ว, นายสรายุทธ หนูชัยแก้ว, นายจักรพงษ์ เทพชุม, นายยศศรัณย์ สว่าบ้านโคก, นายอรรณพ ขาวมาก และ นายไปซอล สายสลำ เป็นจำเลยที่ 1-9 ในข้อหา เป็นซ่องโจร เป็นหัวหน้า ผู้จัดการหรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในซ่องโจร, ร่วมกันไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามที่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร และร่วมกันเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นร่วมกันกระทำความผิดฐาน ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทำ หรือได้กระทำการตามหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อน,ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปโดยมีหรือใช้อาวุธ, เข้าไปกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์อันเป็นสถานที่ราชการของผู้อื่นฯ
จากกรณีก่อเหตุสั่งลูกน้องรุมทำร้ายร่างกาย ด.ต.นิสาธิต คงเทพ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด. ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรตำบลพะวง พื้นที่ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
สืบเนื่องจาก ด.ต.นิสาธิต เข้าไปตักเตือนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ทราบภายหลังว่า ส.อบจ.คนหนึ่งของสงขลา ที่มีผู้ติดตามพยายามเข้ามาถ่ายรูปภายในหน่วยเลือกตั้ง โดยแจ้งว่า ไม่สามารถถ่ายรูปขณะเข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากผิดกฎหมายเลือกตั้ง ทำให้เกิดความไม่พอใจ ต่อมามีกลุ่มชายฉกรรจ์ จำนวน 5-7 คน เข้ามาก่อเหตุรุมทำร้าย ด.ต.นิสาธิต ได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาและข้อมือ อย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและหลบหนีไป เหตุเกิดเมื่อ 11 พ.ค. 2568
จำเลยทั้ง 9 ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน, ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปโดยมีหรือใช้อาวุธ, เข้าไปกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์อันเป็นสถานที่ราชการของผู้อื่นโดยปกติสุขโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป, ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการ โดยใช้กำลังประทุษร้าย, ร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน, ร่วมกันต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีหรือใช้อาวุธโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป, ร่วมกันเข้าไปกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์อันเป็นสถานที่ราชการของผู้อื่นโดยปกติสุขโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป, ร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการ หรืออนุกรรมการ โดยใช้กำลังประทุษร้าย
พิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 4, 66 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 140 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 138 วรรคสอง, 210 วรรคแรก, 213, 296, 365 (1)(2) ประกอบมาตรา 84, 368 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 จำเลยที่ 2 ถึงจำเลยที่ 9 มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 4, 66 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 140 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 138 วรรคสอง, 210 วรรคแรก, 213, 296, 365 (1)(2) ประกอบมาตรา 36 และประกอบมาตรา 83 การกระทำของจำเลยทั้งเก้าเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41 ลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานร่วมกันเป็นซ่องโจร จำคุก 1 ปี ฐานร่วมกันไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร จำคุก 9 วัน ฐานร่วมกันเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นร่วมกันกระทำความผิดต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยมีหรือใช้อาวุธ โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อน บุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป และขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษฐานร่วมกันเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยมีหรือใช้อาวุธ โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป จำคุก 2 ปี ลงโทษจำเลยที่ 2 ถึงจำเลยที่ 9 ฐานร่วมกันเป็นซ่องโจร จำคุกคนละ 1 ปี ฐานร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยมีหรือใช้อาวุธ โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป ฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่ โดยไตรตรองไว้ก่อน ฐานร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป และฐานร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตร 90 ให้ลงโทษฐานร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีหรือใช้อาวุธร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป จำคุกคนละ 2 ปี เพิ่มโทษจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 6 จำเลยที่ 7 กระทงละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 ฐานร่วมกันเป็นซ่องโจร เป็นจำคุกจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 6 จำเลยที่ 7 คนละ 1 ปี 4 เดือน ฐานร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีหรือใช้อาวุธร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่สามคนขึ้นไป เป็นจำคุกจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 6 จำเลยที่ 7 คนละ 2 ปี 8 เดือน จำเลยทั้งเก้าให้การรับสารภาพหลังจากสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำเลยที่ 1 ฐานร่วมกันเป็นซ่องโจร คงจำคุก 8 เดือน ฐานร่วมกันไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร คงจำคุก 6 วัน ฐานร่วมกันเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นร่วมกันกระทำความผิดต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยมีหรือใช้อาวุธ โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 5 จำเลยที่ 8 จำเลยที่ 9 ฐานร่วมกันเป็นซ่องโจร คงจำคุกคนละ 8 เดือน ฐานร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยมีหรือใช้อาวุธ โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป คงจำคุกคนละ 1 ปี 4 เดือน จำเลยที่ 4 จำเลยที่ 6 จำเลยที่ 7 ฐานร่วมกันเป็นซ่องโจร คงจำคุกคนละ 10 เดือน 20 วัน ฐานร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยมีหรือใช้อาวุธ โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป คงจำคุกคนละ 1 ปี 8 เดือน เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 12 เดือน 6 วัน คงจำคุกจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 5 จำเลยที่ 8 จำเลยที่ 9 คนละ 1 ปี 12 เดือน คงจำคุกจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 6 จำเลยที่ 7 คนละ 1 ปี 18 เดือน 60 วัน