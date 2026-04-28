“โรสแมรี่ คาฮันดิง” แจ้งจับช่างภาพสตูดิโอกระทำอนาจารลูกชายวัย 13

“โรสแมรี่ คาฮันดิง” อดีตนักร้องลูกครึ่งเข้าแจ้งความตำรวจ สน.โคกคราม หลังลูกชายวัย 13 ปี ถูกช่างภาพสตูดิโอแห่งหนึ่ง ล่วงละเมิดอนาจารช่วงสงกรานต์
วันนี้ (28 เม.ย.) ที่ สน.โคกคราม นางสาวโรสแมรี่ คาฮันดิง หรือ “โรสแมรี่” อดีตนักร้องลูกครึ่งไทย-ฟิลิปปินส์ ได้พาลูกชาย อายุ 13 ปี เข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งความดำเนินคดี หลังถูกคนรู้จักซึ่งเป็นช่างภาพประจำสตูดิโอแห่งหนึ่ง กระทำอนาจาร ที่เขาใหญ่ ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา
นางสาวโรสแมรี่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา ช่างภาพคนดังกล่าวได้ส่งข้อความผ่านไลน์ ว่า ขอพาน้องไปเที่ยวโรงแรม 5 ดาว ที่เขาใหญ่ และจะพาไปทำกิจกรรมหลากหลายเพื่อพาน้องไปหาประสบการณ์เป็นการเปิดโลกทัศน์ ตนจึงอนุญาตให้ไป ซึ่งตัวลูกชาย มีท่าทีไม่อยากไป แต่ตนเห็นว่าเป็นโอกาสดี จึงให้ลูกไป
ต่อมาช่วงบ่ายวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา หลังลูกชายกลับมา ลูกมีอาการแปลกๆ กระทั่ง 20:00 น. ของวันเดียวกัน ลูกชายก็มาบอกว่า จากนี้ไปไม่ขอไปไหนกลับพี่คนนี้อีกแล้ว เพราะพี่เขาล่วงละเมิดด้วยการใช้มือจับอวัยวะเพศ ตนตกใจมาก จึงตัดสินใจโทร.สอบถามเจ้าตัวก็ยอมรับว่า ทำจริง แต่เป็นการหยอกเล่น พร้อมขอเจรจาไกล่เกลี่ย ขอชดใช้เงินจำนวน 20,000 บาท จบเรื่องกันไป แต่ตนไม่ยอม ช่างภาพคนดังกล่าวจึงเสนอเงินให้อีกเป็นจำนวน 100,000 บาท แต่ขอผ่อนใช้ และขอให้ตนเห็นใจอย่าทำลายอนาคต เพราะหากแจ้งความแล้ว จะไม่สามารถถอนแจ้งความได้ หากถูกดำเนินคดีก็จะเสียงาน อาจติดคุก ไม่มีเงินมาจ่ายค่าเสียหายหรือค่าเยียวยาให้กับน้องได้ พร้อมขอโทษ
แต่ตนบอกว่า การขอโทษและชดเชยค่าเสียหายไม่สามารถเยียวยาสภาพจิตใจของน้องได้ เหตุการณ์นี้ จะเป็นปมในใจน้องตลอดทั้งชีวิต ประกอบกับ ก่อนหน้านี้ เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา ช่างภาพคนดังกล่าวมีการโพสต์ข้อความผ่าน facebook ปักหมุดที่สนามบินสุวรรณภูมิ ข้อความระบุ ไปทำงานต่างประเทศก่อนนะ หวั่นหลบหนี จึงตัดสินใจ เข้าแจ้งความ ที่ สน.โคกคราม เพื่อขอให้พนักงานสอบสวน ดำเนินการประสานไปยัง สภ.หมูสี
ทั้งนี้ นางสาวโรสแมรี่ ยังระบุอีกว่า ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด พร้อมเรียกร้องค่าเสียหาย เยียวยาจิตใจของลูกชาย