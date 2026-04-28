ตร.หัวหมาก กวาดล้างยาเสพติดหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน รวบตัวผู้ต้องหาค้ายาไอซ์

ตร.หัวหมาก กวาดล้างยาเสพติดหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน รวบพ่อค้ายาไอซ์มอมเมาเยาวชน พร้อมของกลางยาไอซ์แบ่งบรรจุรวม 10 ถุง
เมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หัวหมากได้รับร้องเรียนว่ามีบุคคลอ้างตัวเป็นผู้มีอิทธิพล มีพฤติการณ์จำหน่ายและเสพยาเสพติดภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ย่านซอยรามคำแหง 52/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
จากนั้นชุดสืบสวน สน.หัวหมาก นำโดย พ.ต.ท.บำเพ็ญ นามฉวี สว.สส.สน.หัวหมาก ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบ พบผู้ต้องหาชายอายุ 56 ปี ท่าทางพิรุธจึงขอตรวจค้นเจอของกลางยาไอซ์แบ่งบรรจุรวม 10 ถุง (ซุกซ่อนในกระเป๋าเสื้อแขนยาวและกล่องเหล็ก) ,เครื่องชั่งดิจิตอล และอุปกรณ์แบ่งจำหน่าย รวมทั้งโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อซื้อขาย จึงยึดไว้เป็นของกลาง
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหายอมรับว่าจำหน่ายยาไอซ์ให้ลูกค้าทั่วไปในราคากรัมละ 1,200 บาท และเพิางเสพยามาก่อนโดนจับกุม
เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหา “จำหน่ายยาเสพติด (ยาไอซ์) เพื่อการค้าและแพร่กระจายในชุมชน” และ “เสพยาเสพติด” พร้อมส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสน.หัวหมากดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนอีกคดีเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.หัวหมาก ลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและแหล่งมั่วสุมยาเสพติด ปรากฎว่าขณะเชุดสืบสวนออกตรวจบริเวณ ท้ายซอยรามคำแหง 49/1 พบชายรายหนึ่งยืนอยู่หน้าห้องพักภายในตึกร้าง ท่าทางมีพิรุธลุกลี้ลุกลน
เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนจึงแสดงตัวเข้าขอตรวจค้น ผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าเพิ่งเสพยามา จากนั้นผู้ต้องหาได้นำเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดซ่อนยาบ้าบริเวณริมระเบียงหลังห้อง พบยาบ้าบรรจุในถุงพลาสติกใสรวม 24 เม็ด
ขณะที่ผลการตรวจสอบปัสสาวะที่ รพ.สิรินธร ปรากฎยืนยันผลเป็น "บวก" (พบสารเสพติดในร่างกาย) พนักงานสอบสวนจึงดำเนินคดีข้อหา"มียาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมาย"