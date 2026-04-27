สายตรวจสน.ลาดพร้าวรวบหนุ่มซิ่งจยย.หลบหนี ยึดยาบ้า-ยาไอซ์เพียบ

สายตรวจสน.ลาดพร้าว รวบหนุ่มซิ่งจยย.หลบหนี ยึดของกลาง ยาบ้า 81 เม็ด-ยาไอซ์ 1.6 กรัม พร้อมถุงซิปแบ่งบรรจุ ผลตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย
เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2569 เวลาประมาณ 22.40 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดพร้าว ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบบริเวณวัดบึงทองหลาง พบชายต้องสงสัยขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน และมีพฤติการณ์พิรุธ เมื่อพบเจ้าหน้าที่ได้เร่งเครื่องหลบหนี จึงติดตามและเรียกตรวจค้นทันที
จากการตรวจค้นรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตำรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ซุกซ่อนอยู่ภายในรถจักรยานยนต์ ได้แก่ยาบ้า จำนวน 81 เม็ด แบ่งบรรจุในถุงพลาสติกหลายถุง ,ยาไอซ์ น้ำหนักรวมประมาณ 1.6 กรัม พร้อมอุปกรณ์สำหรับแบ่งบรรจุยาเสพติด (ถุงซิปจำนวนหนึ่ง)
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ยาเสพติดดังกล่าวเป็นของตนเอง มีไว้เพื่อจำหน่าย โดยรับมาจากแหล่งในพื้นที่ใกล้เคียง และยอมรับว่าได้เสพยาเสพติดมาก่อนหน้านี้
ผลการตรวจสารเสพติดในร่างกายจากการทดสอบเบื้องต้น และการยืนยันจากสถานพยาบาล พบสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย
จึงแจ้งข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย,ขับขี่รถขณะมีสารเสพติดในร่างกาย จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสน.ลาดพร้าวดำเนินคดีตามกฎหมาย