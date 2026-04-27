ACSC แจงภาพ "ผู้ช่วยก้อง" ร่วมเฟรมมือขวา "ก๊ก อาน" เผยมากับคณะรอง ผบ.ตร.กัมพูชาเมื่อปี 67

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ชี้แจงกรณีเพจดังปล่อยภาพ "ผู้ช่วยก้อง" ร่วมเฟรมมือขวา "ก๊ก อาน" เผยมากับคณะ รอง ผบ.ตร.กัมพูชา เพื่อนัดหารือปราบปรามสแกมเมอร์ เมื่อปี 67
เมื่อวันที่ 27เม.ย.69ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร.โพสต์ข้อความระบุว่า ตามที่ปรากฏในเพจเฟซบุ๊ก CSI LA โดยมีการโพสต์ภาพ พล.ต.ท.จิรภพ และคณะบุคคลในลักษณะนั่งรับประทานอาหาร พร้อมมีการระบุเนื้อหาในลักษณะที่ทำให้เข้าใจผิดว่ามีความสนิทสนมกับมือขวา ก๊ก อาน
ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวว่า ภาพข้างต้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริง โดยบุคคลในภาพเป็นคณะของ พล.ต.อ.Sam Vannvirak รอง ผบ.ตร. ของกัมพูชา มาพบกับคณะตำรวจไทย ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าพารากอน เพื่อหารือขอความร่วมมือในการปราบปรามสแกมเมอร์ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 67 ส่วนผู้ติดตามของ รอง ผบ.ตร. ของกัมพูชา ที่เพจดังกล่าวระบุว่าเป็นมือขวาของก๊ก อาน นั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและไม่มีความสนิทสนมกันแต่อย่างใด