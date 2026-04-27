อัยการประชุมร่วมผู้ว่าฯนนท์ เร่งเเก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

4 อัยการจังหวัดในนนทบุรี ประชุมร่วมผู้ว่าฯบูรณาการ ร่วมกันเเก้ปัญหามาเฟียหนี้นอกระบบ มุ่งดูเเลกลุ่มเปราะบาง
วันนี้ ( 27 เม.ย. ) ที่ห้องมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
หัวหน้าองค์กรอิสระและรัฐวิสาหกิจจังหวัดนนทบุรีครั้งที่ 4/2569 โดยมีวาระสำคัญ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรม ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดจำนวน 4 รายดังนี้
1. น.ส.อัจฉรา ศรีฉ่ำ ตำแหน่งเดิมอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดนนทบุรี
2 นายเทพประทานพร ทองคลัง ตำแหน่ง เดิม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี
3 นายสมสินธ์ สุดสายธรรม ตำแหน่งเดิม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
4 นายไพบูลย์ เจียรนัยกุลกนก ตำแหน่งเดิม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายมาดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ในวาระการแนะนำตัว นายเทพประทานพร ทองคลัง ได้นำเสนอภารกิจ ของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวง นนทบุรีว่า สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี มีบทบาท ภารกิจ ในการรับผิดชอบคดีอาญา ที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาทและ ช่วยเหลือส่วนราชการ ในการเป็นโจทก์ฟ้อง ให้ส่วนราชการ และแก้ต่างเป็นทนายจำเลยให้หน่วยงานของรัฐ อันเป็นบทบาท ในการช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมแก่หน่วยงานของรัฐ
ในวาระการประชุมที่สำคัญ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นย้ำกรณี การทำงานของคนต่างด้าว โดยให้ กลุ่มงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องแรงงาน ไปตรวจสอบไม่ให้เกิดสภาวะการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดนนทบุรี และพิจารณามอบหมาย ให้พัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์ของจังหวัดนนทบุรีไปดูแลกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม หรือกลุ่มคนเร่ร่อน ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อไม่ให้เกิด อันตราย เกี่ยวกับอุบัติเหตุ เพราะกลุ่มคนดังกล่าว มักจะเดินข้ามถนนไปโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง
เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้นโยบาย เกี่ยวกับเครื่องแบบชุดนักเรียนตลอดจนชุดลูกเสือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม ตลอดจน การดูแล ให้ดูแลสถานธนานุบาลโรงรับจำนำ เพื่อเสริมสภาพคล่อง ในช่วงเปิดเทอม
นอกจากนี้ยังเน้นย้ำเกี่ยวกับปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ ไม่ให้เจ้าหนี้นอกระบบ มาทำการข่มขู่และ คุกคาม ลูกหนี้ จนไม่สามารถใช้ชีวิตโดยปกติสุขได้
โดยเน้นย้ำว่าทางจังหวัดนนทบุรี สำนักงานอัยการในจังหวัดนนทบุรี ตำรวจจังหวัดนนทบุรี และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ทั้งนี้ทางสำนักงานอัยการจังหวัดในนนทบุรีทั้ง 4 สำนักงาน ยินดีและเต็มใจ พร้อมที่จะช่วยเหลือ โดยรับนโยบายของจังหวัดนนทบุรีเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อนำความสงบสุข และความยุติธรรม แก่ประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี