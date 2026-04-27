"มิน-พีชญา"และ"แซม-ยุรนันท์" โล่งศาลอาญาให้ประกันตัว ขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรม มั่นใจในความบริสุทธิ์

"มิน-พีชญา"และ"แซม-ยุรนันท์" โล่งศาลอาญาให้ประกันตัว นักแสดงสาวขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรม มั่นใจในความบริสุทธิ์ พร้อมพิสูจน์ความจริง
เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (27 เม.ย.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ภายหลังจากที่พนักงานอัยการยื่นฟ้อง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือแซม และ น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือมิน 2 นักแสดงชื่อดัง จำเลยในคดีฉ้อโกงประชาชนของกลุ่มดิไอคอนกรุ๊ป ต่อมาทนายความของทั้งคู่ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นพิจารณา โดยศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า พนักงานอัยการโจทก์เคยมีคำสั่งไม่ฟ้องจำเลยทั้งสอง และได้รับการปล่อยตัวไป ต่อมาพนักงานอัยการโจทก์กลับมีคำสั่งฟ้อง จำเลยทั้งสองในมูลแห่งคดีและข้อหาเดียวกันกับคดีดังกล่าว คดีจึงยังมีข้อต่อสู้ อีกทั้งจำเลยทั้งสองมาศาลตามนัด ส่งตัวฟ้องของพนักงานอัยการโจทก์ ไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ที่จะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ประกอบกับพนักงานอัยการโจทก์ก็ไม่คัดค้านการปล่อยชั่วคราว ดังนั้นแม้ศาลนี้จะเคยไม่อนุญาต ให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวน เมื่อพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ กรณีจึงมีเหตุอันสมควร จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งสอง ระหว่างพิจารณา แต่เนื่องจากคดีมีผู้เสียหายจำนวนมากและมูลค่าความเสียหายสูง จึงให้มีประกันวงเงินคนละ 1 ล้านบาท โดยให้ทำสัญญาประกันและห้ามจำเลยทั้งสอง เดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และให้แจ้ง สตม. ทราบคำสั่งศาลด้วย
ต่อมาน.ส.พีชญาให้สัมภาษณ์ว่า ตนรู้สึกดีใจและอยากขอบคุณศาล ทุกคนในกระบวนการยุติธรรมที่ให้โอกาสตนเองได้ออกมาต่อสู้ข้างนอก
นายธนากร แหวกวารี ทนายความส่วนตัวกล่าวต่อว่า เหตุผลที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากว่าไม่มีพฤติการณ์หลบหนีและจำเลยปฏิเสธมาโดยตลอด แม้จะเคยไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมาก่อน ศาลจึงเมตตาให้ออกมาสู้คดีอย่างเต็มที่ ส่วนหลักทรัพย์ทางเราได้ยื่นไปเต็มที่ 3 ล้านบาทแต่ศาลพิจารณาแล้สตีราคาประกันวงเงิน 1 ล้านบาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และให้มารายงานตัวตามนัด ส่วนก่อนหน้านี้ก็ได้พูดคุยกับตัวนายยุรนันท์ก่อนที่จะเข้ามาพบพนักงานอัยการด้วย
เมื่อถามว่าเตรียมหลักฐานใดไว้สู้คดีบ้าง และขั้นตอนหลังจากนี้เป็นอย่างไร นายธนากรกล่าวว่า หลังจากนี้จะมีการตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ซึ่งคดีของเราเป็นคดีที่แตกออกมาจากดิไอคอน เป็นพรีเซนเตอร์เข้าไปในช่วงสั้น ๆ สำหรับน.ส.พีชญาเข้ามาในช่วงปี 2566-2567 ส่วนเรื่องการสู้คดีค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนดีกว่า ตนมองว่าไม่น่ามีการนำคดีนี้เข้าไปรวมกับคดีดิไอคอนเดิมเพราะคดีนั้นมีการสืบพยานไปหลายนัดแล้ว ถึงแม้อนาคตจำเลยคดีดิไอคอนจะชนะคดีก็ดีใจด้วยหรือแพ้คดีก็ไม่ส่งผลกับเรา
น.ส.พีชญา กล่าวต่อว่า จนถึงตอนนี้ตนไม่ได้นิ่งนอนใจและยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตนเองมาโดยตลอด ทั้งนี้อยากให้ทุกฝ่ายได้รับความยุติธรรมเพราะว่าตนเองยึดมั่นและเชื่อในความยุติธรรมของศาล หลังจากนี้ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง ตั้งแต่เกิดเรื่องมา ส่งผลกระทบอย่างหนักตั้งแต่แรก และยืนยันว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการ แม้ว่าจะต้องพิสูจน์ตัวเองอีกกี่ครั้ง ความจริงก็คือความจริง ในส่วนที่ตนเองไม่เกี่ยวข้องตนไม่ทราบจริง ๆ เหมือนกับทุกคนและกำลังรอความจริงอยู่เหมือนกัน และตนไม่อยากไปซ้ำเติมใคร เห็นใจทุกฝ่าย แต่ตั้งแต่เรื่องเกิดไม่ได้มีการเคลียร์ใจอะไร เพราะทุกคนขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่ออกมาแถลงข่าว ทั้งนี้ตนยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับคนอื่น ๆ ในคดีนี้ที่เหลืออยู่เลย
ด้านนายเคลวิน ตีรวัฒนานนท์ แฟนของน.ส.พีชญา กล่าวด้วยว่า เรื่องนี้กระทบถึงครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้องอย่างมหาศาล อยากฝากข้อความนี้ไปว่า ทางเราเคารพกระบวนการยุติธรรม ในสถานการณ์ที่อาจจะด่วนสรุปหรือกล่าวหาผ่านสิ่งต่าง ๆ อยากให้ทุกคนทราบว่า คนที่ทุกคนกำลังพูดถึงมีชีวิตของเขา และสิ่งที่กระทบไม่ได้กระทบแค่เขา แต่ไปถึงครอบครัวและสุขภาพร่างกาย และสภาพจิตใจ และทุกคนพร้อมอยู่เคียงข้างน.ส.พีชญา ไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรก็ตาม
เมื่อถามว่า สำนวนคดีนอกราชอาณาจักร ที่อยู่ระหว่างการสืบสวน ระบุว่า ยังไม่เคยได้รับแจ้งข้อกล่าวหาจึงยังไม่ทราบ พร้อมบอกว่าความบริสุทธิ์บางทีก็ต้องใช้เวลา กว่าจะยุติธรรมมาช้าแต่ก็มา
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมบรรยากาศภายหลังศาลอาญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในคดีดิไอคอน โดยในช่วงที่สื่อมวลชนกำลังสัมภาษณ์ นางสาวพีชญา อยู่นั้น ปรากฏว่านายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ แซม ซึ่งได้รับการประกันตัวเช่นเดียวกัน ได้เดินออกมาจากตัวอาคารศาลในจังหวะเดียวกัน
ก่อนจะเดินทางกลับโดยทันที ในขณะที่นางสาวพีชญากำลังให้สัมภาษณ์อยู่ โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามใดๆ ก่อนรีบเดินขึ้นรถยนต์ ขณะนั่งอยู่ภายในรถยนต์“แซม” ได้ยกมือไหว้สื่อมวลชน และเดินทางออกจากศาลทันที